7月27日大草场国庆预演 部分道路关闭

首场国庆庆典预演星期六（7月27日）在政府大厦前大草场举行，警方将关闭附近道路。

新加坡警察部队星期三（24日）发文告说，从星期六凌晨2时至星期天（28日）凌晨2时之间的不同时段或整个时段，一些公路将有车道关闭或整条道路关闭。受影响的道路是浮尔顿路、海滨公园通道、尼诰大道、莱佛士道、莱佛士连路、莱佛士林荫道、康乐通道、圣安德烈路、国会坊、谐街、最高法院巷、哥里门街、美芝路、哥罗福街、共和国道、共和国林荫道、史丹福路、勿拉士峇沙路、密驼路、蒙巴登路、基里玛路、哥烈码头，以及桥北路。

封路期间，只有警车、紧急车辆和经授权的车辆获准通行；警察、辅警、保安人员和武装部队的指挥人员将部署在受影响道路的路口，协助驾驶者。

警方也预计另一些道路将出现交通拥堵的现象，包括百得利路、美芝路、勿拉士峇沙路、哥烈码头、基里玛路、谐街、滨海林荫道、蒙巴登路、桥北路、奥菲亚路、莱佛士道、莱佛士连路、莱佛士林荫道、共和国林荫道、梧槽路、淡马锡道、淡马锡林荫道，以及维多利亚街。当局呼吁驾驶者避开这些路段，公众如果要前往这一带，应使用公共交通工具。

到时如果要开车从勿拉士峇沙路、海滨公园通道、尼诰大道或莱佛士林荫道前往新达城和滨海广场，须使用替代路线，经由海湾道或梧槽路前往淡马锡林荫道。

警方也提醒公众，当局将严格执行受影响道路沿线的停车限令，任何违规停放或阻碍交通的车辆将被拖走。

公众如果要知道更多有关详情，可拨打热线1800-637-2024，联系主办单位。

新报业媒体是2024年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。