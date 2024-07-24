偷卖顾客名车逃泰国用赃款买房 汽车销售员监25个月

汽车销售员以维修为由骗走客户的保时捷，偷偷转卖后带着5万多元赃款逃往泰国买房，一年半后回新时被捕，在保释期间还犯下其他罪行，被判入狱25个月。

被告林伟强（40岁，译音）面对七项包括失信、偷窃、欺骗和抵触贪污、贩毒和严重罪案法令等的控状，他星期三（7月24日）承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

根据案情，被告案发时是一名汽车销售员。39岁的瑞士籍受害人在2016年12月13日通过被告，以9万6624元购买一辆保时捷。

被告自那时起便开始协助受害人处理车险和路税更新，以及检修等事宜。2017年11月21日，受害人因车子的车头灯有问题，联系被告安排维修。

被告接着向受害人谎称，他不久前售出一辆保时捷，还有一些积分可使用，可协助受害人获取三次免费维修。当受害人对此表示感兴趣时，被告以办理手续为由，向对方索取身份证。

实际上，被告在同天晚上联系一家车行经理，商讨后同意把受害人的保时捷以5万3454元卖给对方，并告诉车行将在第二天交车。

11月22日早上，受害人将保时捷连同身份证交给被告，被告承诺会在第二天还车，便开车到陆路交通管理局，利用受害人的身份证要求转让汽车所有权的密码。

之后，被告到车行办理售车手续，在当天下午带着售车的款项逃往泰国，还用这笔赃款在曼谷购房。

被告保释期间潜逃 今年3月落网

被告在2019年7月25日从樟宜机场入境新加坡时被捕。然而，被告在被保释期间潜逃，法庭随后发出逮捕令，他之后在2024年3月25日落网。

保时捷当时的市价约为7万5321元，被告至今未作出赔偿。

另外，2022年7月6日，被告在家中留意到亲戚的钱包放在客厅，偷取对方的身份证、驾照和私召车职业执照。他在同天利用这些资料申请Grab司机户头，并在申请获得批准后，连续七个月用这个户头当私召车司机。

被告也用先买后付的功能，10次购买手机、智能表和音响等价值共8314元的物品，并向Grab贷款共约8019元。

Grab从被告当私召车司机的薪水中扣除约7664元，至于余款，被告并未作出任何赔偿。

控方指出，被告有预谋犯案，干案后逃往曼谷还用赃款买房，一年半后回新被捕后，还再次潜逃犯下另一系列罪行，没有丝毫悔意，因此建议法官判他坐牢27个月。

被告律师求情时说，被告因执业执照的申请被陆交局拒绝，才会偷取亲戚的个资当私召车司机，仅是想靠此为生，并非利用个资犯罪，恳请法官轻判。