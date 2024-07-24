新加坡理工学生“认领”杜佛弯组屋 助居民培养环保节能好习惯

新加坡理工学院学生“认领”校园附近杜佛弯的四座组屋，将课堂知识学以致用，通过研发智能冰箱和园艺入门包等，帮助居民培养环保和节能的好习惯。

为支持2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030），总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐今年3月在国会拨款委员会上宣布推出“认领组屋”（Adopt a Block）计划，理工学院和工艺教育学院学生，将“认领”学校附近的几座组屋，通过探访和工作坊等形式，让居民在省水、省电、环保和绿化这四大方面养成好习惯。

新加坡理工学院为配合“认领组屋”计划，通过校内的可持续创新项目，鼓励学生针对三个可持续主题即环保、零废弃和绿色经济，集思广益。

24个小组共144名学生于星期三（7月24日）在新加坡理工学院举行的Experience展览会上，与杜佛弯的近40个居民分享研讨成果和初步模型。

现场也有近30名来自直落布兰雅Pulai环保社（Pulai Eco Club）和胜科环卫（SembWaste）等社区伙伴的专业人士为学生们提供意见，确保计划的可行性。负责直落布兰雅基层事务的西海岸集选区议员王心妍也以主宾身份出席展览会。

修读生物医药科学的罗悦瑄（20岁）和小组成员用一个下午的时间到杜佛弯和居民交流，了解他们目前的环保知识水平以及生活习惯。

罗悦瑄说：“国人所制造的垃圾有不少源自食物浪费，因此我们设计了一款装有摄像头的智能冰箱，通过使用人工智能减少浪费，提醒居民尽快使用即将过期的食材。”

出席展览会的杜佛弯居民劳凤枝（74岁）说，年长者对环保和节能的知识非常有限，因此需要年轻人创新的发明和想法，提高年长者的兴趣和意识，将环保实践于生活当中。

为帮助年长者培养环保相关的兴趣，修读媒体，艺术与设计的陈恩芯（21岁）和小组设计了一款园艺入门包，附有盆栽和肥料，以及蕹菜和芥兰等容易种植的蔬菜种子，还包括详细的种植步骤。

新加坡理工学院共同核心课程主任林丽仪受访时说：“除了通过上门探访的方式培养学生的社区意识，我们也确保各小组成员横跨不同院系，促使交流成果更全面且可行。”