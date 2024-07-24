支付本地男子3万元假结婚 越南女子监六个月

申请不到学生证的23岁越南女子因想留在新加坡求学和陪伴男友，支付一名本地男子3万元假结婚，以便申请准证，结果被判入狱六个月。

被告武氏琏贤（Vu Thi Loan Hien，23岁）面对三项抵触移民法令的控状，她星期三（7月24日）承认其中一项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2021年持学生准证留在新加坡。由于她想在准证到期后继续留在本地求学，以及陪伴男友，她在2021年9月24日和11月9日两次申请学生准证，但都被拒绝。

被告向友人倾诉这一情况，友人建议被告与本地男子假结婚，如此一来便可长期留在新加坡。

之后，友人安排被告与一名29岁本地男子在2021年10月左右见面，商讨假结婚事宜。被告同意连续10个月，每月支付3000元给男子，换取后者协助她申请探访准证。

两人在2021年12月15日举行婚礼，但在婚后并未同居。被告自2021年12月开始按照约定支付3000元，间中因面对经济困难给了不同数额，但最后在2022年10月支付了总数3万元。

2022年2月18日至2023年8月14日期间，被告14次申请短期探访证，其中10次获批准；她也在2022年2月10日和2023年3月15日申请长期探访证，但被当局拒绝。

移民与关卡局强调，当局严正看待企图通过假结婚获取移民便利的行为，并将对包括中间人在内的违法者采取行动。公众若发现任何假结婚或其他非法入境情况，可通过移民局网站举报。（人名译音）