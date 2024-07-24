讨钱不果推商人下楼梯 辉联集团总裁监13个月

商人柯建强因两家人之间的250万元钱财纠纷上门追讨不果，一气之下将另一商人陈笃汉推下楼梯，导致陈笃汉脸部骨折受伤，被判坐牢13个月。

被告律师求情时说，这起事件源于私人纠纷和一时冲动，事后柯建强与陈笃汉已和解，柯建强赔偿后者10万元，也同意终止两人之间的民事诉讼，表现出他的悔意。

国家法院法官星期三（7月24日）下判时说，这起纠纷理应以更文明的方式解决，而非通过暴力，虽然柯建强没有预谋，但他当下选择将陈笃汉推下楼梯，已构成暴力行为。法官将陈笃汉的伤势考虑在内后，判柯建强坐牢11个月。柯建强的罪行本应也判鞭刑，但他已年过50岁，因此以坐牢两个月替代，总刑期为13个月。

55岁的柯建强是上市公司辉联集团（Vibrant Group）执行董事兼总裁。他在2021年被控一项蓄意重伤他人的控状。

控状指出，柯建强在2021年1月13日上午11时左右，在KTL Offshore私人有限公司位于卡尔路（Gul Road）的办公室，将陈笃汉（76岁）推下楼梯，导致他重伤。陈笃汉也是新加坡中华总商会的荣誉董事。

柯建强否认推人，不认罪的他辩称是陈笃汉因为单眼失明，自己不小心跌下楼梯。法官认为，尽管办公室内的电眼没有拍摄到案发时的完整画面，但当中可见柯建强身子往前的动作，加上其他证据如陈笃汉感觉到有一双手在推他，以及两人所在的位置等，因此早前裁定他罪名成立。

柯建强与陈笃汉两家人认识逾50年

早前审讯揭露，柯建强与陈笃汉两家人认识超过50年，交情不错，柯建强表示向来视陈笃汉为长辈，他与陈笃汉的儿子陈庆耀也是从小玩到大的朋友。

根据柯建强的说法，2014年12月至隔年4月之间，当时出任KTL Global公司总裁的陈庆耀因财务出现问题，三次向柯建强借钱，总计将近250万元，柯建强也拿到KTL Global公司股票为抵押。柯建强称，因为他把陈庆耀当好朋友，所以当时没有要求为这些贷款立下书面协议。

接下来的六年，由于陈庆耀一直不还钱，柯建强转向陈笃汉追讨款项，陈家以生意不好和须卖房套现等理由拖延偿还贷款。控方在结案陈词中指出，尽管当时柯建强向陈家透露他需要现金周转，但陈家没有理会，这让柯建强认为自己当初不该信任陈家。

案发当天，柯建强决定亲自去陈笃汉的公司讨钱，他希望陈笃汉能至少先偿还10万元，以示陈家愿意还钱的诚意。控方的立场是，当时的柯建强已和陈家关系决裂，他也发过短信恫言打官司和伤害陈笃汉的声誉等。因此，当陈笃汉又一次拒绝还钱时，向来理智和冷静的柯建强气得把陈笃汉推下楼梯。

辩方辩称，柯建强并没有出手推人，是陈笃汉不小心跌下楼梯。辩方也传召不同证人说明，柯建强向来脾气温和，没有暴力倾向。

柯建强在案件审理期间改聘来自德尊律师事务所的黄庆健为代表。黄庆健代他求情时说，陈笃汉已接受柯建强的道歉和赔偿，陈笃汉现已康复，恳请法官判他一至两周监禁。

律师透露，双方在2022年11月达成和解，柯建强赔偿陈笃汉10万元，双方的钱财纠纷由陈庆耀支付10万元和解金，柯建强则放弃追讨债务，撤销民事诉讼。