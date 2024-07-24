8月起M1终止3G流动服务 新电信与星和料11月停用

本地几乎所有的移动网络用户已经在用4G或5G服务，3G用户仅剩不到0.1%。电信业者第一通（M1）将从8月1日起终止3G流动服务，新电信与星和（StarHub）准备从11月起终止这个服务。

这三家流动网络营运商去年7月宣布，计划在一年内终止3G服务。从今年2月1日起，零售商及器材供应商已经停止售卖使用3G网络操作的产品和设备。

资讯通信媒体发展局星期三（7月24日）发文告说，移动网络运营商只须确保剩余的3G电信用户，包括个人和企业用户，顺利过渡至4G或5G网络，就可从今年7月31日起终止3G服务。

第一通已经将所有个人和企业的3G用户完全转移到4G或5G服务，因此决定从8月1日起停止3G服务。

新电信和星和则给予剩余的3G用户更多时间，继续协助他们过渡到4G或5G服务；如果过渡顺利，它们计划从11月开始停止3G服务。

3G服务20多年前在本地推出，3G网络停用之后，它原来占用的频谱，即无线电频率就可以腾出来。这些频谱资源可以重新分配，用于增强4G和5G网络的性能，从而提高数据传输速度、网络覆盖范围和连接稳定性。

新电信（新加坡）副首席执行官兼业务发展首席执行官叶安娜说，过去两年来，新电信一直在积极联系3G用户，帮助他们在今年7月31日前切换到较新的4G和5G移动网络。

“虽然新电信大多数客户目前已经切换到4G和5G网络，但是我们将从11月起才逐步停止3G网络，为使用较旧设备或无法连接到4G和5G网络的小部分客户提供更多过渡时间。”

新电信在全岛的各个门店将协助受影响的客户进行转换，特别是为年长者和弱势群体提供额外支持，包括帮助他们熟悉新设备，确保他们能够继续使用基本的手机应用。客户如果收到新电信关于3G停用的通知，应尽快致电1688，讨论新的设备选项。

星和也实施多项措施来协助客户升级至4G和5G网络，包括通过短信、电子邮件、电话和WhatsApp提醒。星和发言人说，客户也可以通过这些渠道反馈是否已经完成升级。

用户须拥有能兼容4G的手机

他强调，网络过渡不仅是切换网络而已，用户还须拥有一部能兼容4G的手机。“虽然大多数4G设备支持紧急呼叫，但一些较旧的4G型号可能没有这个功能。用户可以到星和网站查询完全支持紧急呼叫的4G手机清单。”

新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）经常为年长会员举办网络相关课程，包括教导他们如何使用手机。组织会长许悦明受访时说，如今大部分年长者都已使用智能手机，3G用户已经非常少。

不过，他相信3G网络即将停用的消息发出后，还是陆续会有3G用户前来寻求协助。“我们接下来会询问乐龄人士是否有这方面的问题，包括帮助辨别他们的手机型号是否能支持4G或5G的电话卡，然后再根据情况提供下一步引导。”