企业可持续慈善框架 提供指标衡量社会贡献

国家福利理事会推出可持续慈善框架，为企业提供统一指标，来衡量并监督企业在捐款、志愿工作和包容雇佣的影响力，更有效地实现企业和社会目标。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期三（7月24日）在新加坡商务峰会（Singapore Apex Business Summit）举行的可持续慈善框架（Sustainable Philanthropy Framework）启用活动上致辞时说，客户、员工和投资者越来越重视倡导可持续发展和社会事业的企业，因此应对社会挑战的企业有可能获得竞争优势。

马善高指出，许多公司在衡量社会贡献时，仍然不知从何着手。“这一框架通过将社会影响力提炼为几个要素，指导企业将贡献具体化，并让企业随着时间的推移深化这些贡献。”

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期三在“新加坡暨区域商务论坛”（Singapore Regional Business Forum）也提到，可持续慈善框架引导企业将慈善融入企业和社会目标，以此提高透明度，并在社区所投入的工作取得可衡量的成果。

42家企业已加入可持续慈善框架

目前有42家企业已经加入可持续慈善框架。为了慈善事业，已加入框架的本地家电品牌Novita，以特别优惠价预留了200台饮水机，所有销售收入都将捐给公益金。Novita营销及业务经理林伟铭受访时说：“我们将这一框架落实到我们的业务模式中，争取客户的支持，回馈社会。”

另一家已加入框架的企业渣打银行（新加坡）有限公司，已经展开许多社区项目，包括为年长者举办数码通识活动和帮助低收入家庭完成心愿。行政总裁李福祐受访时认为，可持续慈善框架帮助公司从战略和长远的角度来做好事，并推动社区繁荣。“我们相信，当我们在社区投入时间、人才和资源，并根据框架调整我们的做法时，就能释放尚未开发的潜力，推动我们所运营市场的经济增长。”

国家福利理事会执行理事长陈丽珊受访时也说，可持续慈善框架帮助企业在贡献、志愿工作，并以对社会负责的方式开展商业活动。她说：“在这一框架下，企业可以衡量他们的贡献的影响力。我们也可以通过企业所支持的项目来看到成果，即更多受益者享有品质更高的生活。”