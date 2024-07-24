闯红灯摄像机测速功能启动后 首名驾驶飙车被定罪

一名60岁男子在西海岸大道飙车，被取缔闯红灯摄像机的测速功能拍下，被判罚款和吊销驾照。这是闯红灯摄像机测速功能自4月1日启用后，首名被定罪的被告。

新加坡警察部队星期三（7月24日）发文告说，一名60岁男子因危险驾驶被控上法庭，他认罪后在7月3日被判罚款2000元和吊销驾照15个月。

警方说，西海岸大道一个交界处的取缔闯红灯摄像机，在4月9日中午12时40分左右拍到一名男子，在限速每小时70公里的路段，以每小时111公里的速度飙车。

警方没有在文告中透露更多细节。不过，据警方网站资料显示，西海岸大道只有一处有取缔闯红灯摄像机，就设立在巴西班让果菜批发中心外，因此相信被告是在那里被拍到超速驾驶。

警方文告说，这是取缔闯红灯摄像机的测超速功能启动后，首次有人被控上法庭和定罪。

根据此前报道，我国目前共有252个取缔闯红灯的摄像机，这些摄像机原本就有侦测超速的功能，只是当局过去并未启用。

交警4月1日逐步启动功能 目前已测逾5000超速案例

为了进一步打击超速驾驶，交通警察自2024年4月1日起逐步启动这些摄像机的测速功能，取缔飙车族。警方透露，这项功能启用至今，已侦测到超过5000起超速案例。

警方在网站上公布了所有闯红灯摄像机的位置，但没透露其中哪些的测速功能已经启动。执法摄像机拍下的所有违规画面会交由交警监控摄像单位的警员再确认，确定后才会判断为违规，随后采取行动。

去年本地发生131起致命车祸，导致136人死亡，是七年来的新高。当局将继续监察交通情况，以决定是否有必要启动更多闯红灯摄像机的测速功能；当局也准备提高对某些交通违规行为的罚款和记分，通过加重处分来加大阻吓。

警方早前指出，超速和闯红灯是两大交通违法行为，占去年所有违规案例的75%。为了让公路更安全，交警将根据路况需要，逐步在全岛启动闯红灯摄像机的测速功能，尤其是在违规或车祸黑区。

交警也警告，当局严厉看待所有违例驾驶的行为，包括超速和闯红灯，会毫不犹豫地对违例者采取行动。