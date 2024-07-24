新闻助人明辨是非 了解掌握复杂全球课题

在当今互联互通与局势复杂的世界，阅读新闻有助人们了解复杂的全球课题，并成为拥有全球公民意识的一分子。新报业媒体重视优质新闻人才，旗下产品能为受众提供必要的新闻与信息背景、观点和分析，协助受众做出明确判断。

新报业媒体新总裁陈英杰星期三（7月24日）在集团的奖学金颁发仪式上致辞时说：“我们帮助新加坡人了解这错综复杂的世界，促进有见地的公共讨论。这也是为什么我们须不断找寻人才，并在人才培养方面做投资。”

原是卫生部常任秘书的陈英杰刚在上个星期一（15日）借调到新报业媒体出任总裁。他在奖学金颁发仪式上致辞时强调媒体在当今世界的要务，以及须为新闻业培养生力军。

他说，新闻是让社会和公民了解信息的基础。在谣言和虚假信息迅速传播的时代，人们更迫切地需要准确、中立和细致的报道。

维持高标准新闻作业 提升媒体公信力

“新闻的本质是报道和挖掘真相，但不幸的是假新闻当道，导致媒体公信力遭质疑。因此，有良知的新闻作业应该维持高标准，核实真相、保持透明和对报道负责。”

新报业媒体今年共颁发五份新闻从业奖学金、三份新报业媒体淡马锡基金奖学金，以及14份给职员子女的学业优异奖（aSPHire Award）。

新闻从业奖学金得主中，三人来自华文媒体集团，她们是李嘉涵（20岁）、熊丹睿（21岁）和郑宇馨（21岁），另两名来自英文、马来文与淡米尔文媒体集团。其中一名获得学业优异奖的是《联合早报》美术员李利群的女儿李之韵（18岁）。

陈英杰认为，这一批奖学金得主拥有多元的技能，包括网络编程和分析，这些能力可让新闻室更了解受众，及以更引人入胜的方式来呈现故事。

除了通过颁发奖学金为新闻业培养新一代人才，新报业媒体也为在职记者提供进修机会。

《联合早报》受众策略组副主任王昀诗（31岁）和《商业时报》记者沙兰雅（Sharanya Pillai，30岁）将到北京清华大学进修；《海峡时报》台湾特派员叶慧仪（37岁）和印度尼西亚首席特派员阿林娜（Arlina Arshad）则会赴英国，参与牛津大学路透新闻学机构的研究计划和课程。

新报业媒体也借助数码科技，以更多元的方式呈现新闻，吸引和扩大读者群。

公司旗下的华文媒体集团，去年就与中国传媒大学签署合作谅解备忘录，为彼此的新闻从业员和学生提供进修和实习机会，侧重于动画与数码艺术和播音主持领域的合作。

《海峡时报》和《每日新闻》旗下的学生报《Gen G》，也都主办与新闻相关的活动，让学生认识和激发他们对这个行业的兴趣。