新闻助人明辨是非 了解掌握复杂全球课题

魏瑜嶙

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发布 / 2024年7月24日 11:25 PM
今年新报业媒体新闻从业奖学金的其中三名得主来自公司旗下华文媒体集团，她们是李嘉涵（左四起）、郑宇馨和熊丹睿。三人在奖学金颁发仪式结束后，与新报业媒体主席许文远（左三）、总裁陈英杰（右三）、华文媒体集团社长李慧玲（左二）、《联合早报》执行总编辑韩咏梅（右二）、《新明日报》总编辑朱志伟（左一），及华文媒体集团青少年受众群总编辑陈能端（右一）合照。（白艳琳摄）
今年新报业媒体新闻从业奖学金的其中三名得主来自公司旗下华文媒体集团，她们是李嘉涵（左四起）、郑宇馨和熊丹睿。三人在奖学金颁发仪式结束后，与新报业媒体主席许文远（左三）、总裁陈英杰（右三）、华文媒体集团社长李慧玲（左二）、《联合早报》执行总编辑韩咏梅（右二）、《新明日报》总编辑朱志伟（左一），及华文媒体集团青少年受众群总编辑陈能端（右一）合照。（白艳琳摄）

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在当今互联互通与局势复杂的世界，阅读新闻有助人们了解复杂的全球课题，并成为拥有全球公民意识的一分子。新报业媒体重视优质新闻人才，旗下产品能为受众提供必要的新闻与信息背景、观点和分析，协助受众做出明确判断。

新报业媒体新总裁陈英杰星期三（7月24日）在集团的奖学金颁发仪式上致辞时说：“我们帮助新加坡人了解这错综复杂的世界，促进有见地的公共讨论。这也是为什么我们须不断找寻人才，并在人才培养方面做投资。”

原是卫生部常任秘书的陈英杰刚在上个星期一（15日）借调到新报业媒体出任总裁。他在奖学金颁发仪式上致辞时强调媒体在当今世界的要务，以及须为新闻业培养生力军。

他说，新闻是让社会和公民了解信息的基础。在谣言和虚假信息迅速传播的时代，人们更迫切地需要准确、中立和细致的报道。

维持高标准新闻作业 提升媒体公信力

“新闻的本质是报道和挖掘真相，但不幸的是假新闻当道，导致媒体公信力遭质疑。因此，有良知的新闻作业应该维持高标准，核实真相、保持透明和对报道负责。”

新报业媒体今年共颁发五份新闻从业奖学金、三份新报业媒体淡马锡基金奖学金，以及14份给职员子女的学业优异奖（aSPHire Award）。

新闻从业奖学金得主中，三人来自华文媒体集团，她们是李嘉涵（20岁）、熊丹睿（21岁）和郑宇馨（21岁），另两名来自英文、马来文与淡米尔文媒体集团。其中一名获得学业优异奖的是《联合早报》美术员李利群的女儿李之韵（18岁）。

陈英杰认为，这一批奖学金得主拥有多元的技能，包括网络编程和分析，这些能力可让新闻室更了解受众，及以更引人入胜的方式来呈现故事。

除了通过颁发奖学金为新闻业培养新一代人才，新报业媒体也为在职记者提供进修机会。

《联合早报》受众策略组副主任王昀诗（31岁）和《商业时报》记者沙兰雅（Sharanya Pillai，30岁）将到北京清华大学进修；《海峡时报》台湾特派员叶慧仪（37岁）和印度尼西亚首席特派员阿林娜（Arlina Arshad）则会赴英国，参与牛津大学路透新闻学机构的研究计划和课程。

新报业媒体也借助数码科技，以更多元的方式呈现新闻，吸引和扩大读者群。

公司旗下的华文媒体集团，去年就与中国传媒大学签署合作谅解备忘录，为彼此的新闻从业员和学生提供进修和实习机会，侧重于动画与数码艺术和播音主持领域的合作。

《海峡时报》和《每日新闻》旗下的学生报《Gen G》，也都主办与新闻相关的活动，让学生认识和激发他们对这个行业的兴趣。

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