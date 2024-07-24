借由文字传递情感 奖学金得主要从读者变作者

小时候每当看书时，李嘉涵都能从故事中感受到丰富的情感，跟着作者的文字牵动情绪，还能通过阅读学习许多新知识。

长大后，她幻想成为那个写故事的人，借由文字把情感和知识传递出去。为了满足这个心愿，她上中学时就立志当记者；今年初在《联合早报》实习的经验，让她更确定志向。

20岁的李嘉涵是今年新报业媒体新闻从业奖学金的其中得主，她今年10月将到英国剑桥大学，攻读人类、社会和政治科学。

实习期间，她采访一名年过八旬的跑步爱好者，对方虽然年事已高，身体却比许多年轻人健壮，可以完成半程马拉松赛跑。

李嘉涵受访时说，从安排访问到完成写作，让她觉得很有挑战性，而且若不是因为要采访，她不会有机会听到老爷爷激励人心的故事。

《联合早报》实习经验 燃起对新闻业兴趣

另两名奖学金得主熊丹睿（21岁）和郑宇馨（21岁），不久前刚结束在《联合早报》的实习。两人坦言，原本没想过成为新闻工作者，实习燃起她们对这个行业的兴趣。

熊丹睿15岁从中国新疆到本地求学，一向喜欢阅读和写作的她，为了追求兴趣放弃原先修读的电子工程，转校至新加坡南洋理工大学念中文系。

她说，之前只是单纯地喜欢写作，后来在学校的职业展看到新报业媒体在招聘和宣传奖学金，便决定试试。当时申请奖学金更多是为了证明自身能力，实习后才体会到当记者的意义。

“有一次采访一个志愿福利机构的活动，报道刊登后，机构负责人告诉我，他们看了报道非常开心。那时突然觉得原来我写的报道可以给人带来鼓励，感觉这就是当记者的使命。”

与许多年轻人一样，郑宇馨过去并不特别关注新闻，只有当社交媒体平台推送某则新闻或视频时才会看一下。

就读南大艺术、设计与媒体学院的她，在早报实习时是在视觉部，任务包括设计搭配新闻的图表等，新闻接触多了，她发现懂得的东西太少。

她说：“我觉得看新闻是重要的，才知道世界发生什么事，不能每天只关注自己的事情。因为我今年成年可以投票了，应该多关心国家，要投票的话不能什么都不懂。”

新报业媒体今年共颁发五份新闻从业奖学金，另两名得主是来自英文、马来文与淡米尔文媒体集团的吕明洲（21岁）和卡琳（Kyleen Cabael，22岁）。