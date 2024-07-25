违反最低居住年限等规定 过去五年约70人严重违规组屋被收回

违例出租整间组屋、在最低居住年限期间没有入住单位，或购买私人住宅，建屋发展局在过去五年对约800名屋主采取行动，其中约330人罚款高达5万元，约70人因严重违规，组屋被强制收回。

建屋局星期三（7月24日）发文告强调，组屋主要是作为屋主居住用途，若遭滥用当局将针对违例者采取执法行动。

根据建屋局规定，购屋者不论直接向建屋局或在转售市场购买组屋，须自己居住最少五年才可转售，黄金地段组屋则要住满10年。在住满最低居住年限（Minimum Occupation Period，简称MOP）之前，屋主不可出售或出租整个单位或投资私人住宅。MOP从屋主领取钥匙后算起，但不包括屋主没有入住的时间。

建屋局过去五年全岛共展开2万9000次稽查行动

从2019年到2023年，建屋局共在全岛展开2万9000次稽查行动，每个月约500次。当局除了随机抽查，也根据售房广告、定期视察和公众与房产经纪反馈展开调查。过去五年，建屋局也另外调查了4400个疑似违例案。

在这期间，建屋局对约800起违例案采取行动，其中约400人接获书面警告，约330人面对高达5万元的罚款。有70人因严重违反规定，组屋被强制收回。当局在收回单位后，会根据违例情况等因素，决定给予屋主多少赔偿金额，但屋主不会从中获取不应得的利润。

据了解，这些年的违例案数量持平，最常见的是违例出租房间或整个单位。建屋局今年1月提供的数据显示，过去五年平均每年取缔115起违例出租组屋单位的案例。

女子购屋仅为赚租金而非自住 组屋单位遭强制收回

建屋局举例，一名女子和孩子在2018年购买一间三房式转售组屋，随后申请出租其中一个房间。实际上，她把整个单位出租，自己和孩子另有住宿，并未住在单位内。

建屋局调查后发现女子仅为赚取租金而购买组屋，并未打算自住，因此强制收回单位。

按照规定，屋主若想要出租房间或整个单位，须获建屋局批准。出租个别房间的屋主须继续居住在单位内，即使锁上一个房间再出租其他房间，只要屋主没有自住就等同于出租整个单位。

建屋局提醒，屋主在出租单位前须确保租客符合居住条件，且总居住人数不超过规定，三房式组屋的住户人数顶限为六人（来自不同家庭单位），四房式及更大型组屋则是八人。

此外，最低出租期限是六个月，因此屋主不能出租组屋给游客短期居住。近期有媒体报道，本地组屋和公寓单位在住宿平台Airbnb以“服务式公寓”违例出租给游客。建屋局早前回复询问时说，2019年起有七人因短期出租组屋而被罚款。

建屋局指出，MOP政策确保有真实住屋需求的家庭买得起政府组屋，同时也抑制屋主在购买组屋后投机出租或出售单位。

公众可到建屋局网站，或拨打当局服务热线1800-225-5432了解相关规定。公众也可拨打专属热线1800-555-6370举报疑似违例行为。所有信息将保密。