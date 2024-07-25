买了组屋不住或再买私宅 属违反MOP规定

买了组屋单位却不住，空置到最低居住年限后再原装出售；或搬进组屋后再买私宅，类似违反规定的个案不时发生，建屋发展局提醒屋主须遵守条例。

建屋局星期三（7月24日）针对违反最低居住年限（Minimum Occupation Period，简称MOP）和违例出租及购买私宅的情况发文告说，当局对违例屋主展开调查和执法行动，过去五年约有800人接获书面警告、罚款或组屋单位被强制收回。

一名不愿具名的房地产经纪告诉《联合早报》，他在1990年代入行时，类似违例情况较少见，但近年更常发生。“这可能是因为人们现在的经济能力更好，有条件把组屋作为一个投资，空置五年再卖。”

建屋局举例说，一对夫妻在2015年购买五房式预购组屋单位，但领取钥匙后一直没有入住，而是住在女方家长的有地房产。他们在MOP后试图出售单位，广告显示空置的单位处于原装状态，遭公众举报。

建屋局在调查后证实涉事夫妻在MOP期间空置单位，严重违反规定。此外，夫妻另有住宿安排，当局因此决定强制收回组屋单位。

为了加强对违例屋主的执法行动，建屋局也与其他政府机构合作，分享调查相关信息。根据业界的推测，当局可查看水电费账单，若某单位的用量长时间保持在零或极低水平，就可能依此展开进一步调查。

建屋局说，预购组屋的MOP政策在于达成屋主居住目的，和屋主居住需求改变之间取得平衡。“屋主因真实情形而不能住在单位，如因工作而外派到其他国家，应向建屋局申请免除MOP规定。建屋局将酌情处理。”

买了公寓式组屋单位再买私宅 组屋单位被收回

一对夫妇2017年在转售市场上购买公寓式组屋单位（Executive Apartment），并把一对子女列为单位授权居住者。男方2020年与父亲联合以受托名义购买一个私人住宅，并指定未成年的儿子为受益人。

由于购买私宅时，男子名下的组屋单位在五年MOP内，因此违反条例。建屋局为此与男子交涉，建议他可放弃受托人身份，把私宅转至父亲名下，或出售私宅。这名男子拒绝采纳任何方案，尽管当局多次提醒仍没有采取行动。当局最后强制收回男子的组屋单位。

建屋局提醒，组屋屋主和单位授权居住者不得在MOP前，购买本地或海外私宅，即使是以受托名义购买。

此外，若组屋的所有屋主是永久居民，在MOP后购买本地私宅，须在六个月内出售组屋单位。