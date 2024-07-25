亚细安呼吁核武国家 毫无保留签署《东南亚无核武器区条约》

我国外长维文医生在东南亚无核武器区委员会会议上强调，亚细安呼吁所有核武国毫无保留地签署《东南亚无核武器区条约》协议。

维文星期三（7月24日）在老挝首都万象，出席东南亚无核武器区委员会会议以及亚细安外长与亚细安政府间人权委员会代表会议。

维文星期三晚上在脸书贴文指出，核裁军和防止核扩散是国际的长期议题，这在目前的地缘政治形势下尤为迫切。亚细安成员国因此寻求核武国家保证，不会在东南亚威胁或使用核武。

他说，亚细安把区域稳定和安全列为最重要事项，并认识到使用核武可能带来的灾难性人道和环境后果。“我们呼吁所有核武国毫无保留地签署《东南亚无核武器区条约》协议。”

《不扩散核武器条约》缔约国中的五个核武国家包括中国、法国、俄罗斯、英国和美国。东南亚是核武国尚未签署有关协议的唯一无核武器区。

维文与印尼外长举行双边会谈

维文当天下午同印度尼西亚外长蕾特诺举行双边会谈。维文还准备了礼物，向蕾特诺最近喜获孙儿表示祝贺。

维文在会议开始后说，蕾特诺是与他合作最久且最密切的外长。

他说：“我们不是对什么事情都能达成一致，但即便有这些差异，我们化解分歧的方式可以成为处理问题的一个范本。”

蕾特诺说：“我们合作的时候有友谊的基础，在这个基础上，我们能为双边关系确定方向。要为双边关系导航并不容易，但我们深入沟通提供了很大的帮助，即便在面对极具挑战性的情况时也是如此。”

另一方面，印尼、老挝和马来西亚当天举行了落实五点共识非正式咨询会议。这是亚细安成员国首次在外长会议期间就缅甸局势举行非正式咨询会议。各方会后都未透露会议具体内容。

亚细安成员国去年9月在亚细安峰会上，同意设立包括前任、现任和下一任亚细安轮值主席，即俗称“三驾马车”（troika）的非正式咨询机制。

亚细安外长全体会议和外长非正式会议定于星期四举行，亚细安外长将在星期五与美国、中国，以及日本等对话伙伴举行扩大外长会议。

持续延烧的缅甸局势和南中国海争议料将继续是此次亚细安外长会议的重点，美国国务卿布林肯和中国外长王毅将到万象出席会议，预料两人将在会议期间举行会谈。