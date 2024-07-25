双方终止诉讼放弃索赔 工人党市镇会与五理事八年官司和解

阿裕尼—后港市镇理事会与盛港市镇会，同五名早前被起诉的理事，经新加坡国际调解中心调解，以互不追究的方式和解。这意味着双方已经终止诉讼并放弃索偿，结束这场历时八年、涉及超过3370万元的官司。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星，星期三（7月24日）傍晚在个人脸书页面以及专为诉讼案而设的博客In Good Faith上宣布这项消息。他也向《联合早报》证实，和解是在当天达致的。

除了毕丹星，被起诉的另四名市镇会理事是工人党主席林瑞莲、前秘书长刘程强、蔡志泓，以及符策涫。

这场官司起因得追溯到13年前，工人党2011年在阿裕尼集选区胜选之后，直接委任支持者侯文芳与卢仲明出任管理代理。市镇会理事在监管市镇会付款方面出现疏失，市镇会委任的独立委员会在审计财务之后决定提出民事诉讼，追讨超过3370万元的款额。案件2017年开始审理。

2011年，阿裕尼集选区和原本就由工人党管理的后港区，组成阿裕尼—后港市镇会。2013年，随着工人党在补选中拿下榜鹅东，市镇会范围扩大，更名阿裕尼—后港—榜鹅东市镇会。2015年榜鹅东议席再次回到人民行动党旗下，2020年大选后这个议席又作为盛港集选区的一部分回到工人党人手中，他们另设盛港市镇会。

2023年7月7日，以大法官梅达顺为首的五司裁定，刘程强、林瑞莲和侯文芳夫妇在监督市镇会付款方面有严重疏失，须为阿裕尼—后港市镇会的损失负责，毕丹星等三人则不必承担赔偿责任。至于盛港市镇会一案，被起诉七人则都要负责。

同年11月29日，上诉庭五司发表判词裁定两个市镇会必须支付应诉方的上诉费用和支出。被起诉各造向两个市镇会赔偿的金额，原本应由高庭审理。随着双方以互不追究的方式和解，这场民事诉讼就此画下句点。

陈庆文：结束长命官司 工人党可专注全国大选

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文受访时指出，各方都会欢迎这起长命官司以和解的方式了结。

他说：“诉讼所涉及的费用，以及双方互相的索偿结果充满了不确定，公众对这些案件的兴趣也大大减弱了。”

陈庆文分析，对于工人党来说，诉讼和解会被人们解读为市镇会运作获得认可，“工人党现在可以专注于即将举行的全国大选，对于毕丹星来说，他也少了一件需要处理的诉讼”。

毕丹星也因为涉嫌在2021年12月向国会特权委员会作伪证，于2024年3月19日被控两项抵触国会（特权、豁免和权力）法令的罪状。案件暂定10月14日开审。

如果罪成，毕丹星可能会面对最高7000元的罚款。我国宪法规定，被罚款至少1万元者才会丧失议员资格，因此伪证案无论结果如何，都不会影响毕丹星参加来届大选。