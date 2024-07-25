翔鹰成为“领头羊” 助力本地安保企业数码转型

安保管理顾问陈锐丰（36岁）致力于推广一款安保设备，可在公共场所自动记录停靠的车辆，但一年多来仅租出四套。

他曾在新加坡警察部队工作14年，目前在安保设备公司SMARTGUARD服务，所推广的设备名叫“数码岗哨”（digital sentry），可通过智能视频软件，快速自动记录客流和车流数量。

“尽管我们的设备可以提高安保监控的效率，但是不少用户仍然希望依靠人工监控公共场所的秩序。”

陈锐丰所遇到的情况，也是安保行业在数码转型中的常见问题。为了帮助本地安保企业，提升工作效率和服务水平，精深技能发展局星期三（7月24日）委任翔鹰保安管理公司（AETOS）为安保行业的首家“技能创前程行业领头羊”（SkillsFuture Queen Bee，简称领头羊计划）。

根据双方当日签订的合作协议，AETOS将在未来三年里，为以中小企业为主的保安公司，提供专业培训计划，助力公司进行岗位设置，并让员工提升数码转型中所需要的职业技能。

AETOS成立于2004年，目前拥有5000多名员工，为港口、银行、教育、零售业等多类政府和商业机构提供安保服务。

AETOS高级执行董事施木泰说，公司有能力提供更多创新安保解决方案。（何炳耀摄）

AETOS高级执行董事施木泰接受《联合早报》采访时说，公司有能力提供更多创新安保解决方案，但安保行业目前面临的一大挑战是改变客户对“保安人员越多越安全”的传统观念，让他们更好地理解和接受新技术带来的变革。

“事实上，以往四个保安人员的工作量，现在完全可以通过两个保安人员在新型监控系统的帮助下，更有效地完成。”

孙雪玲：为业者提供机会 掌握先进技术解决方案

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，在当日发言中指出，作为安保行业的“领头羊”，AETOS将为提升本地保安公司及员工的专业能力起到重要作用。

“为了适应未来发展，我们需要为安保业者提供更多机会，让他们熟练掌握更先进的技术解决方案，以更好满足工作需求。”

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，在淡马锡理工学院见证“领头羊计划”签约仪式并致辞。（何炳耀摄）

自2020年领头羊计划实行以来，精深局共委任30余家企业为各行各业的“领头羊”，其中不乏微软、Grab、新科物流（ST Logistics）等知名国际和本地企业。目前，超过1200家企业已经从“领头羊计划”中受益。