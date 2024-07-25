心理学家获奖助学金赴英深造 未来继续支持警员心理健康

结合在内政团队服务十年的实际经验和心理学专业，警察心理服务部门心理学家王德顺将到伦敦国王学院修读法医心理健康和临床法医心理硕士课程，希望日后能进一步推广心理健康。

王德顺（37岁）和110名内政部人员，星期三（7月24日）在内政部奖助学金典礼上获颁奖助学金，深造后将继续为内政部做出贡献。

警察部队设立的警察心理服务部门，为警员提供全方位心理知识和技能，王德顺隶属于部门旗下的关爱与援助小组，负责例如公共交通保安指挥处等，成员多数是国民服役警员的警察单位。

国民服役警员身处人生转折点 同时被赋予重任

王德顺关注为国民服役警员提供心理健康支持，因为他认为这群年轻人正经历人生的转折点，或在探索自我身份，正属于心理活跃发展的阶段，但他们同时被赋予照顾他人安全的职责。

“在这个阶段，他们可能正遇到人生挑战，可能首次为自己做决定，有时也可能在行动中需做出重要决策。同时，他们作为前线人员也面对更大的压力，还被托付照顾他人福祉及伸张正义的天职。这让他们的心理健康格外需要获得关注。”

王德顺说，公共卫生领域的需求很大，找到合适的心理健康专家并不容易，在问题恶化前，团体内部及时提供心理支持格外重要。在他接触的案例中，这些青年可能正面对家庭、情感问题，或对职业发展感到迷茫。

他也负责协调警队的朋辈辅导员（paracounsellor）计划。这些朋辈辅导员同僚经过筛选和训练，可为同僚提供心理健康上的支持，因职业经历相似，他们往往更能对彼此的遭遇感同身受。“在经历重大事故后，一些人可能经历悲痛、丧亲之痛或创伤反应，但他们也能彼此扶持以回归常态。”

王德顺希望学成归来后可以成为临床法医心理学家，将我国心理学专业化，并利用心理学增加办案的效率。

囚犯不必然是可怕的

王彤（30岁）在2016年实习期间加入新加坡监狱署，从此对矫治心理学产生兴趣，也消解她对囚犯的误解。“实习期间我的视野被打开，不再认为囚犯必然是可怕的，并对了解他们犯错背后的心理产生了兴趣。”

目前在临床心理学单位工作的王彤，负责和有精神问题及人格障碍的囚犯打交道，其中也有一些暴力、性暴力相关的囚犯。她说：“我记得和一名囚犯打交道的两年间，他的状态时好时坏。但他展现了永不放弃的精神，从未停止尝试让自己变好，我们也从未放弃帮助他。”

王彤将在新加坡国立大学修读心理学硕士（临床）课程，希望日后能整合针对囚犯的心理健康帮助，打造更持续的心理健康支持生态环境，在囚犯出狱后继续提供帮助。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲致辞时说，内政部十分注重培养人员个人成长、专业和学术上的提升以及事业发展，自从2017年加强了奖助学金框架以来，有超过1300个内政部人员从中获益。今年，内政部将推出新兴技能奖学金，专门颁发给数据分析和人工智能界专才。