社服机构扩大援助计划 为更多前嗜毒者检测丙肝病毒

沉沦毒海34年，六年前成功戒毒，舒库尔本以为生活能重返正轨，不料去年诊断患上丙型肝炎。这个疾病一般会在嗜毒者体内潜伏多年，因症状轻微而容易被忽略，结果可能恶化成肝病，甚至是肝癌。

56岁的舒库尔（Shukor bin Ghani）在HCSA社区服务的帮助下，确诊后及时到医院接受为期12个星期的药物治疗，目前已完全康复。

由于丙型肝炎初期几乎没有症状，因此很多人即使发现染病仍不以为意，舒库尔就认识不少拒绝治疗的人。他坦言，坚持治疗也非常困难。“我经常需要向上司申请病假，同时也担心无法支付昂贵的医疗费用。”

为鼓励更多罹患丙型肝炎的前嗜毒者接受治疗，HSCA社区服务与慈济基金会合作，扩大丙型肝炎病毒筛查ETT计划（Educate, Test, Treat!），并提供更多医药费补贴。

按这个计划，社工会为前嗜毒者提供支持和陪伴，鼓励和协助他们到医院接受丙型肝炎病毒（HCV）筛查和诊断，并接受治疗。

慈济基金会投入8万3000元，帮助病患减轻医药费负担。在两个公益机构的帮助下，舒库尔的医疗费从原来的7000元减至85元。

HCSA年底前为400名前嗜毒者筛查丙肝病毒

HSCA社区服务和新加坡慈济基金会星期四（7月25日）签署谅解备忘录，推进丙型肝炎病毒筛查计划的第二阶段。数码发展及新闻部兼卫生部政务部长拉哈尤见证了签署仪式。

HCSA首席执行官彭金兰说，HCSA将在年底前为400名前嗜毒者筛查丙肝病毒，并与本地更多中途之家展开合作。

这个计划自2022年推出以来，已惠及五个中途之家的270名前嗜毒者、释囚和戒毒者。丙肝病毒检测呈阳性的病患中，约四成到医院接受跟进治疗。

我国计划2030年前 消除丙型肝炎本地传播

配合世界卫生组织的目标，我国希望在2030年前消除丙型肝炎病毒在本地传播。这类病毒通过共用针筒、受污染针筒、血液传染的途径传播，因此嗜毒者染病风险较高。

拉哈尤指出，与慈济基金会的合作为低收入的前嗜毒者提供额外补贴，希望能鼓励更多人接受丙型肝炎诊断和治疗，尽早恢复健康，重新好好生活。