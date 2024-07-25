李资政：种族宗教课题敏感 政府引导仍有必要

随着社会演变，政府处理种族和宗教这类敏感课题的方式也会调整，但完全不再需要政府引导的情况不太可能出现。

国务资政李显龙星期三（7月24日）在新加坡基督教全国教会理事会50周年晚宴上致辞时强调，新加坡是高度开放并与世界接轨的国家，人民持续接触外部事件和发展，外部问题对新加坡和本地社会有着实实在在的影响。

李资政说，当其他地方发生冲突时，新加坡人自然会倾向于更认同和同情与他们宗教信仰相同的一方。“这是完全可以理解的人类反应，无论我们怎么提醒这并非我们的争端，不应卷入其中。”

随着社会演变 政府处理敏感课题方式会调整

尽管我国努力保持距离，外部问题仍可能在本地社会引起紧张情绪。李资政说，这也是为什么政府始终保持警惕，守住原则、制定和执行规则、以身作则，以及维护多元种族和宗教的价值观。

李资政说，不时有人问他：政府是否是时候该对种族和宗教相关事务放手了，顺其自然，让人民决定什么是可以或不可以接受的？

他的回答是，随着社会演变，政府处理这些敏感课题的方式也会调整。回顾过去几十年，政府采用了更温和的应对方式，以及就敏感课题允许更广泛的公开讨论。不过，他认为，这些课题永远都会是敏感的，“极不可能有一天完全不须要政府的引导之手”。

李资政：因种族和宗教致社会永久分裂 绝不能发生在我们身上

李资政指出，其他历史更悠久的多元宗教国家的经验显示，即使世世代代和平共处，涉及种族和宗教的紧张情绪仍可能迅速出现并升温，导致社会永久分裂。“这绝不能发生在我们身上。”

其他社会的人民经常在种族和宗教断层线上分裂、宗教身份不同成为冲突的主因，以及政治人物通过沙文主义的宗教号召制造危机感、鼓动支持者和巩固权力，这样的例子太多了。

发生在某个地区的事情可以在遥远的其他社会引起强烈反应，其中部分原因是社交媒体。例如，以色列和哈马斯之间的战争在全球引发回响；在东南亚区内，也有民族和宗教冲突，如缅甸的罗兴亚人问题。

李资政说，庆幸的是，我国的多元宗教值得引以为傲，它没有引起分裂。“尽管其他地方出现许多紧张情绪和冲突，我们大体上能避免这些问题进入我国，维护了新加坡的宗教和谐。”

在动荡的世界里，新加坡创造了一片和平与和谐的绿洲，李资政对为此做出贡献的团体与人员表达感谢。“这是罕见、宝贵，但又脆弱的。我们须继续耐心并坚定地努力，年复一年、世世代代地保护和培育它。”

李资政在晚宴上肯定了新加坡基督教全国教会理事会和成员教会，为建设富有凝聚力以及和谐包容的社会做出贡献。这包括在出现具争议和棘手的国家课题时，理事会推动政府与基督教团体之间的互动，让政府可以充分了解他们的意见。

他也期待理事会与其他宗教团体和政府合作，继续为促进新加坡的团结与凝聚力而努力。