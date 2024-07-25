失信善堂3万多元捐款和会员费 前行政助理认罪

善堂前行政助理失信3万8799元的捐款和会员费，把钱花在餐馆用餐和个人开销，还悄悄藏下收据本，以避免罪行被揭发。

被告谭丽莹（44岁，译音）共面对三项包括失信、偷窃和抵触滥用电脑法令的控状，她星期四（7月25日）在庭上承认失信罪，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告案发时是大芭窑修德善堂的行政助理，负责收取信徒的捐款和善堂会员的会费。每当有人通过现金或支票捐款或支付会费时，被告必须开收据给对方，并留存收据副本。

根据规定，被告须把收到的钱财连同收据本一同锁在善堂的抽屉内。当收据本用完后，被告须将收据本，以及所收到的现金交给财务主管。财务主管会核对账目，接着会分发新的收据本给被告。

2022年3月5日至5月26日，被告借职务之便，失信在慈善活动收到的3万7799元捐款，以及1000元的会员费，并用这笔钱支付个人家庭开销，如购买日常用品和到餐馆用餐等。

被告本想归还公款 无奈金额太大无力填补

为了避免善堂管理层发现她的罪行，被告悄悄藏下已使用的部分收据本。起初，她想趁他人尚未发觉时补上挪用的公款，但随着挪用的金额越来越大，她根本无力填补。

2022年5月底，财务主管发现被告在3月至5月期间，没有交上部分收据本。善堂在6月1日进行审计后发现被告的失信罪行，在6月4日将被告停职。秘书长在6月20日向警方报案。

被告罪行被揭发时，曾同意将失信款项归还善堂，但她至今并未做出任何赔偿。

案件展期至8月13日下判。