早报校园为中小学生介绍华族文化百科网站知识

《大拇指》、《逗号》等早报校园网平台将推出相关内容，将新加坡华族文化百科网站的知识以更加浅显易懂的方式，推广给中小学生。

华族文化中心主席吴绍均在百科启动仪式致辞时说，中心会与各个社会组织、媒体机构合作，通过不同的方式和平台，将百科的内容重新包装，从而推介给不同背景、不同年龄层的受众。

中心研究组研究统筹兼新加坡华族文化百科主编苏芸若说：“百科的内容对10来岁以下的学龄孩童而言，可能有些生涩难懂。因此中心与学生报合作，不单是为了将这一双语网上知识库介绍给年轻一代，更是要鼓励他们从小培养起对本土华族文化的兴趣。我们希望他们在认识和接触本土华族文化的过程中，文化百科能成为他们重要的知识来源。”

陈能端：合作会更加系统化介绍本地华族文化 及其演变过程

新报业媒体华文媒体集团青少年受众工作群总编辑陈能端受访时说，早报校园的《大拇指》、《逗号》等平台之前也常做类似的科普类内容，但这次的合作，会更加系统化地介绍本地的华族文化及其演变过程，让教师和学生们了解这个平台，并在学习过程中善用这一资料库。

陈能端说：“早报校园团队选取了一些中小学生比较感兴趣的课题，比如：节庆、新谣、会馆，以及报业历史等，对百科内容进行转写，并且加入了插图、互动游戏和视频等元素，来激发学生的兴趣。”

《大拇指》和《逗号》将特别制作八期百科内容，8月12日出版的第16期《大拇指》，和8月21日上线的第17期《逗号》将呈现第一期以华人社群为主题的内容。

《大拇指》中加入了填字游戏、找一找等互动游戏，《逗号》则是有更多知识内容，并且设有思考题，帮助教师丰富课堂活动设计、引导学生开展课堂讨论。

陈能端说，这样的设计不仅有助于学生内化所学的知识，也能够累计更多的词汇量，使学生在口试时更加有自信。

此外，她透露，明年是新加坡建国60周年，华文大比拼的题目可能会融入更多本地的历史文化、社群相关的知识。















