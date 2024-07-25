涉开13家空壳公司为外国人申请准证 五男子被控

涉嫌成立13家空壳公司为外国人申请工作准证，五名新加坡籍男子星期四（7月25日）被控上法庭。另有17名外籍人士也因涉案被控，其中10人已被定罪。

人力部星期四发文告说，五名新加坡籍男子因涉非法引进外籍员工，星期四在抵触雇用外来人力法令的罪名下被控上法庭。

五名男子分别是沈健文（35岁）、郑智豪（40岁）、陈泰吉（42岁）、梁福源（46岁），以及梁季东（53岁）。

梁季东面对66项控状，陈泰吉和沈健文分别面对55项和18项控状，郑智豪和梁福源同样面对14项控状。当中，梁季东和沈健文表示有意认罪，案展至8月15日。

人力部指出，上述五人共注册13家空壳公司。这些公司没有营运，也不符合聘请外籍人士的条件，在外籍人士抵达新加坡之后也没有聘请他们。

另17外籍人士涉案被控 当中10人被定罪

除了五名新加坡籍男子，另有17名外籍人士也在抵触雇用外来人力法令的罪名下被提控。他们多数通过上述13家空壳公司取得工作准证，但无意在本地工作。

人力部发言人在答复《联合早报》询问时说，其中10人已被定罪，面对坐牢两周至两个月不等的刑罚。“当中八人已被遣返出境，剩余两人会在服刑完毕后被遣返。10人日后都被禁止在本地工作。”

根据雇用外来人力法令，通过不存在、没有运作或不须聘请外国人的生意获得工作证件者，每项控状若罪名成立，可面对不超过6000元罚款、最长两年监禁，或两者兼施。如果被控超过六项罪状，甚至可面对鞭刑。

雇主如果聘请非法就业的外国人，每项控状若罪成，可面对不超过3万元罚款、最长12个月监禁，或两者兼施。若被定罪，他们日后也不能再请外籍员工。

在没有合法证件的情况下就业的外国人，也可能面对2万元罚款、最长两年监禁，或两者兼施。若罪成，他们也会被永久禁止来新加坡工作。

公众若有相关线索，可电邮mom_fmmd@mom.gov.sg通报，所提供的资料将保密。（人名译音）