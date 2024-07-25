维文：亚细安应强化机制 为未来做准备

我国外长维文医生在万象亚细安外长会议上，强调亚细安为未来发展做好准备的重要，呼吁各国强化亚细安机制和进程，并确保各成员国都可从下阶段的亚细安一体化发展中受益。

维文于星期四（7月25日）在老挝首都万象，出席亚细安外长全体会议和外长非正式会议，并分别与亚细安秘书长高金洪、新西兰副总理兼外交部长彼得斯（Winston Peters）和挪威外长艾德（Espen Barth Eide）举行会谈。维文是在星期二（23日）出访万象。

根据外交部文告，亚细安成员国外长和代表在系列会议上，探讨如何推进建立亚细安共同体和区域一体化。各国认同在数码、绿色经济等新兴领域加强合作是非常重要的，并提出要强化亚细安集体应对区域和国际挑战的能力。

维文在会上强调，亚细安必须为未来发展做好准备，他呼吁各国强化亚细安机制和进程，并通过亚细安一体化行动计划，确保各成员国都可以从下阶段的亚细安一体化发展中受益。

维文也在脸书贴文透露，进一步保障能源安全是亚细安推进的重要议程之一。“我们必须确保集体可获取再生能源，以达成各自的减排目标。通过亚细安电网计划，实现能源联通和跨境区域能源交易，是实现这一目标的重要一步。”

亚细安代表也探讨区域和地缘政治发展，包括持续恶化的缅甸局势，以及坚持落实五点共识的重要性。

亚细安外长会议公报 料再强烈谴责缅甸暴力行动

对于缅甸军政府在落实五点共识方面进展缓慢，印度尼西亚外长蕾特诺星期四上午在X平台贴文，批评“缅甸军政府对于落实五点共识缺乏担当”。

预料亚细安外长会议的联合公报将在下来几天发布。据《联合早报》了解，公报料会在缅甸议题上大致维持亚细安的一贯表述。根据法新社取得的联合公报草稿，亚细安外长将在公报中重申“强烈谴责”缅甸的暴力行动。

南中国海局势也继续是亚细安外长会议关注的议题之一。亚细安外长星期五（26日）将与中国外长王毅、美国国务卿布林肯、俄罗斯外长拉夫罗夫等对话伙伴国举行扩大会议。

亚细安轮值主席国老挝的副总理兼外长沙伦赛在全体会议开场时强调：“面对当前地缘政治和地缘经济变化迅速而复杂，我们必须进一步加强亚细安的核心地位和团结力量，由此促进亚细安的关联性和韧性，以应对新的挑战和把握未来机遇。”