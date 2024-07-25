掌握八门语言和方言 为同外婆沟通学讲福建话

13岁时，林睿祺因为哈韩开始自学韩语，后来爱上学习语言，如今学了八门语言和方言。

当中包括英语、华语、韩语、日语、福建话、印尼语、西班牙语和法语。

今年24岁的林睿祺（公务员）说，当初因为喜欢韩国男团Super Junior，想进一步了解Kpop（韩国流行文化），了解歌词，因此有了学习韩语的念头。

“我觉得韩文字母很有趣。我先是自学，后来在理工学院正式修读韩文，如今听说读写没有太大的问题。但要说得像当地人，还有进步的空间。”

她透露，曾经想在本地当韩文教师，但因为语文中心只要找韩国人，只好放弃这个念头。“如今学习韩文是我的兴趣。我觉得学习语言的同时，也在学习不同的文化，我很享受这个过程。”

为帮外婆与帮佣沟通学讲印尼语

林睿祺学讲福建话和印尼语，是想拉近与外婆的关系，同时更好地与帮佣沟通。

“我从小就会听福建话，但一直没有讲。18岁那年，因为外婆的身体状况，我不时会到她的家住。我知道外婆讲福建话时感到最自在，就尝试用福建话和她沟通。当然一开始觉得别扭，也会犯错，外婆就纠正我，说着说着，也就更有自信了。”

她提到，外婆上个月刚过世，如今讲起福建话，就会让她怀念与外婆的美好时光。

至于日语，林睿祺是因为喜欢日本美食，喜欢日语的语调而学习这个语言。她也因为好奇欧洲语言，上课学习基本的西班牙语和法语。

“学习外语不容易，但当你可以用当地语言和当地人交流，看电视剧时不用看字幕，听外语音乐时听得懂歌词，就会觉得一切努力没有白费！在国外时，当对方看到你努力用当地语言沟通，也会更愿意帮助你。那种亲切感，是没有办法用言语形容的。”

林睿祺今年刚从新加坡管理大学毕业，因品学兼优，获颁2024年穆斯塔法·依祖丁优秀社会科学毕业生奖（Mustafa Izzuddin Outstanding Social Science Graduate Prize）。