本地初创企业成功研发 世界首个骨痛热症重症预诊试剂盒

当人体感染骨痛热症病毒时，体内的蛋白质浓度会升高，且重症患者的蛋白质浓度高于轻症患者。本地企业研发世界首个骨痛热症重症预诊试剂盒，通过检测患者血液中的蛋白质浓度，预测患者是否有发展成重症的风险。

生物医疗科技公司宇康（StratifiCare）首席执行官兼联合创办人蔡锦顺（41岁）接受《联合早报》采访时说，我国对医疗资源的需求与日俱增，如果能自行康复的骨痛热症轻症患者也入院接受治疗，会造成床位紧张。他说，如果能更准确地预诊出哪些患者会发展成重症，有助于缓解医疗资源紧张的情况。

今年截至7月20日，本地骨痛热症病例已累计1万起以上，超过去年全年的病例总数，单在今年第二季，有六人因骨痛热症病逝，相等于去年全年的死亡病例总数。

骨痛热症重症预诊试剂盒 料明年推出市场

宇康是其中一家接受“科技赋能社会影响”（Technology For Sustainable Social Impact）加速计划扶持的初创企业。公司研发的骨痛热症重症预诊试剂盒“StratifiDen”，预计明年第二季度推出市场。

新加坡国立大学企业机构与新加坡社会企业中心星期四（7月25日）宣布，为科技赋能社会影响加速计划投入350万元，两年内对16家初创社会企业提供支持。除了资金，这些企业还能接触到导师、投资者和专家，帮助他们扩大业务规模，增强社会影响力。

加速计划今年1月29日正式启动。第一批加入计划的七家初创社企，各可获得9万5000元启动资金。他们也在7月完成为期10周的集中培训，以助他们迅速有效地将服务或产品推向市场。

国大副校长（生态系统建设）郑志强副教授受访时说：“如何迅速进入市场拓展业务，是许多初创企业最难解决的问题。他们缺乏经验、商业网络、资金和投资者网络，而我们在推出计划前，已在协助初创企业方面累积了10多年的经验。”

手语翻译平台 失聪者与外界可双向沟通

这些关注社会发展的初创社企来自不同领域。他们在星期四的活动上展示毕业成果，并分享如何借助科技设计产品，满足新加坡不同群体的需求。除了骨痛热症重症预诊试剂盒，还有为失聪者与外界提供双向沟通的手语翻译平台，以及为年长人士量身打造的健身锻炼平台等。

国大常务副校长（创新与企业）陈祖翰教授在活动上宣布，国大企业机构同日在纬壹科技城起步谷，设立伯乐格71社会创效中心（BLOCK71 Social Impact Hub）。中心将为以社会福利和环境可持续为使命的企业提供专属基地，协助他们在本地建立公司和拓展市场。