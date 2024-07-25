女佣被控为假雇主打工上诉得直 高庭：每周煮饭几次也算工作

因被雇主辞退后不愿回国，一名印度籍女佣找来男子充当“新雇主”，并申请工作准证继续留在新加坡。实际上，女佣除了每周为男子煮饭三四次，其余时间都到服装店工作。

女子艾尔卡（44岁）被控在申请当女佣时提供虚假声明给人力部，抵触雇用外来人力法令，不认罪的她早前在国家法院受审后，被判罪成和坐牢10周。她不服所判上诉至高庭，获判罪名不成立，因此无须坐牢。

艾迪阿都拉法官星期四（7月25日）下午发表上诉裁决时指出，被告面对的控状指她谎称受雇于男子阿尼尔，但事实上艾尔卡确实每周为阿尼尔煮饭几次，这也算是一种雇佣形式，因此提供虚假声明的指控不成立。法官也补充，被告并没有被控提供误导性信息，或虚报她的雇佣资料如工作时间与收入。

庭上揭露，被告是在2014年来到新加坡当女佣。2017年10月，被告当时的雇主决定停止雇用她，被告把此事告诉男友，并且表达自己想继续留在新加坡的意愿。

在男友的介绍下，被告认识了阿尼尔，后者表示可以让被告在申请工作准证时，将他的名字列为雇主。阿尼尔也告诉被告，他会支付每个月的外籍女佣税，并且要求被告在他需要的时候上门煮饭，但他不会干涉被告在其他时候所做的事情。

同年12月，被告提交一份外籍女佣申请声明书给人力部，里头注明自己会在阿尼尔的住址打工。之后，她开始住在男友的家，期间不定时到阿尼尔的住家煮饭，平均每周三四次，其余时间就在实龙岗路一家服装店当售货员。被告于2018年10月在服装店被捕。

被告也面对一项抵触雇用外来人力法令的控状，指她在未持有合格工作准证的情况下在服装店打工；她早前在国家法院承认这项控状，被判罚款4500元，她没有针对这项控状的刑罚提出上诉。