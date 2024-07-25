供应商系统遭恶意入侵 12家合法放贷商数据外泄

12家合法放贷商的数据外泄，料有12万8000名借贷者受影响。律政部正在调查这起事件，协助合法放贷商尽快恢复运作。

律政部星期四（7月25日）发声明说，本地12家合法放贷商的借贷者数据外泄，这与第三方信息技术供应商Ezynetic私人有限公司的服务系统有关。

律政部发言人说，Ezynetic系统并不受政府网络托管，也没有与政府网络连接。然而，Ezynetic系统日前遭人恶意入侵，导致12家合法放贷商约12万8000名借贷者的个人身份信息外泄，另八家使用Ezynetic系统的合法放贷商并未受到影响。

借贷者已陆续收到通知 应提防网络钓鱼骗案

Ezynetic与受影响的合法放贷商已报警，并将事件通报给新加坡网络安全局和个人资料保护委员会。借贷者已陆续收到通知，劝请他们保持警惕，提防网络钓鱼骗案。

新加坡信贷中心（CBS）也采取遏制措施，限制这20家合法放贷商，继续使用放贷商信贷资料中心（MLCB）平台的权限。本地其他133家合法放贷商仍可使用MLCB平台的在线功能。

借贷者若存疑，可向个别的合法放贷商了解更多详情。

作为主管机构，律政部严肃看待此次数据外泄事件。“合法放贷商有责任保护它们拥有或控制的任何信息，包括第三方供应商系统的信息。”

律政部正同网安局和个人资料保护委员会调查此事，也会与信贷中心保持联系，协助受影响的合法放贷商恢复运作。

信贷中心驳斥MLCB数据遭泄露虚假指控 并已报警

信贷中心同日也发文告，驳斥MLCB数据遭泄露的虚假指控。中心说，接到数据外泄的通报后，中心已立即展开调查。“我们向公众保证，所有储存在MLCB的个人资料都是安全且受到保护的。”

文告说，信贷中心非常看重保护个人资料的责任，以及那些虚假的指控。信贷中心已经报警，并将相关情况告知当局。

信贷中心强调，中心与上述涉及数据外泄事件的第三方公司Ezynetic，没有任何合作关系。

公众可联系MLCB热线（+65 6335 5897）或电邮至mlcb.cs@creditbureau.com.sg，了解更多信息。