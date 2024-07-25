鼓励施工安全出新招 表扬建筑工照片上横幅

把员工的照片印在横幅上，然后让他们带回家——本地建筑公司鼓励安全施工出新招。

在工作场所安全与卫生理事会（WSH Council）星期四（7月25日）发布的首个建筑安全播客节目中，两顺建筑公司（Lian Soon Construction）执行董事李家财，分享了一种鼓励安全生产的新法，即定期评选在安全生产方面表现突出的工人和监工，并将他们的照片制成集体或个人横幅。

两顺建筑公司定期评选在安全生产方面表现突出的工人和监工，并将他们的照片制成集体或个人横幅。（两顺建筑公司提供）

“横幅比现金奖励的效果更好，我们的建筑工人来自不同国家，当他们把横幅带回家中，便可同家人分享在新加坡工作中得到的认可。”

他告诉《联合早报》记者，目前已有200多名员工获得“横幅”殊荣，他们不仅在施工过程中遵守安全措施，而且还能及时发现安全隐患，并及时通报。

“我们每个施工项目都用WhatsApp建立起安全生产组群，组员上至项目总负责下至工人代表，他们中的任何人一旦发现安全问题，都可以第一时间在群里发出提醒。”

李家财在安全方面的做法，也应和了当局鼓励安全生产的新要求。包括凯德地产、城市发展有限公司、远东机构在内的至少14家开发商，星期四在一个建筑安全论坛上，承诺将采纳人力部今年推出的安全新措施。

这些措施包括实行建筑承包商资质预评估框架；确保安全施工在招标评估中的比重占5%以上；并制定激励措施以促进建筑安全生产。今年4月，当局已经要求所有政府开发项目采纳这些措施。

李家财也是新加坡建筑商公会会长。他透露，本地共有约1万8000家大小规模的建筑公司，数量基本和冠病疫情前持平，但目前本地的施工项目尚未达到疫情前水平。

去年每10万名雇员中 0.99人因工伤死亡

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期四出席建筑安全论坛时指出，去年每10万名雇员中，有0.99人因工伤死亡。若排除2020年，这是我国首次把工伤致命率，降低至每10万名工人少于一起，水平与荷兰、英国、德国和瑞典相当。

然而，他也提醒，建筑业仍然是导致伤亡事故的主要行业之一，在去年发生的36起致命工商事故中，一半发生在建筑业；590起重伤事故中也有约25%发生在建筑业。

他呼吁业者保持所取得的成绩，并鼓励所有私人开发商都能采取建筑安全新政策。“除了规范开发商的安全政策，我们也制定针对建筑承包商、分包商，以及各种服务供给方的安全措施。”

扎吉哈举例，今年6月起，所有产值在500万元或以上的建筑项目，都必须采用视频监控系统。建筑公司一旦采用该系统，开发商和工程项目顾问都可通过视频和分析数据，对施工进展进行监督。