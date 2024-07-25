尚达曼总统：新法民间互动往来 为两国关系注入活力

新加坡和法国正加强双边关系，致力于提升至全面战略伙伴层级，以便在多个重要领域开展合作。但总统尚达曼说，这只是双方政府间的合作，真正能为两国关系注入活力的，是两地的民间互动与往来。

尚达曼星期三（7月24日）在巴黎出席旅法新加坡人招待会，并发表讲话。

尚达曼说，新法关系正在加强。今年4月，时任副总理兼财政部长黄循财访欧期间，与法国总统马克龙总统取得共识，同意在明年两国建交60周年前，努力把两国关系从目前的战略伙伴关系，提升至全面战略伙伴关系。

他说：“全面战略伙伴关系涉及两国政府之间的合作，涵盖科技、国防、教育、可持续发展等多个领域。不过，是你们为新法关系注入活力，是你们把色彩和个人故事，带到这个关系中。就像法国人把他们的故事带到新加坡一样。”

他举例说，本地大师级服装设计师鄞昌涛（Andrew Gn）自小在后港长大，之后到巴黎创立个人品牌，从1996年到去年退休为止，他的作品每年都在巴黎时装周上展示。

尚达曼此次是应法国总统马克龙的邀请，从7月24日至28日访问法国，参与巴黎奥运会的开幕等活动。

尚达曼：巴黎奥运重新利用现有基础设施 并加速绿化城市步伐

尚达曼说，巴黎此次举办奥运会并没有大兴土木，而是重新利用许多现有的基础设施举行赛事，让本届奥运会维持精简和具可持续性。例如，1924年巴黎奥运会的主会场伊夫·杜·马努瓦体育场，如今加入了可容纳1000人的新看台。

此外，巴黎借由举办奥运会加速了绿化城市的步伐，例如在公共场所种植30万棵树、添加约400公里的脚踏车道。

尚达曼说：“这一点值得赞赏。我们应该留意，他们是如何以一种截然不同的方式，举办世界上最大的国际体育赛事奥运会。”

