小一报名2B阶段结束 26校须抽签分配学额

小一报名2B阶段结束后，共有30所小学申请超额，其中26所必须以抽签方式分配学额。

根据教育部网站星期四（7月25日）更新的数据，今年在2B阶段，学额竞争较为激烈的有圣婴小学、爱同学校、南侨小学、崇福学校、南洋小学、圣婴小学（大巴窑）等。

其中，圣婴小学有57人争夺20个学额，报名人数比学额多了1.85倍。南侨小学开放了44个学额，而申请人数多达112人。

今年报名超额，且必须通过抽签来分配学额的学校有：爱同学校、英华学校（附小）、英华学校（小学）、公教中学（附小）、圣婴小学（大巴窑）、圣尼各拉女校（小学）、崇福学校、花菲卫理小学、恒力小学、圣婴小学、光华学校、国专长老会小学、海星中学（附小）、美以美女子小学、南侨小学、南华小学、南洋小学、公立培群学校、培华长老会小学、伊丽沙白公主小学、乐赛学校、孺廊小学、新加坡女子学校、圣希尔达小学、圣若瑟书院附小，以及道南学校。

思励小学、南山小学、卍慈学校和圣安东尼小学申请虽超额，但这四所学校分别因住在学校一公里范围内的公民、住在一公里与两公里范围内的公民，以及所有公民和住在两公里范围内的永久居民均已分配到学额，因此不必抽签。

家长将在下星期一（7月29日）收到2B阶段的抽签结果。2C阶段，全部180所小学都将有学额，具体学额数量将在下星期一更新。2C报名将在下星期二（30日）早上9时至星期四（8月1日）下午4时30分进行。