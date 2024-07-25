新保集团成立全球护理中心 支持护士踏出国门贡献专业

新加坡国立脑神经医学院护理署长兼高级实践护士黄伟美临床助理教授，去年到斯里兰卡一家医院服务时发现，当地护士为防止神志不清的病患拔掉医疗器材，使用细绳将病患两根手指绑在病床上，但这难免导致手指血液循环不畅的问题。

49岁的黄伟美多年来动用年假并自掏腰包参加海外志愿服务项目，当时目睹这种情况的她，把本地医院一般使用的连指手套（mitten）带给当地的护士使用。“六个月后，当我们再次回到医院时，他们已在当地廉价生产这种手套，并让他们的病患使用。”

对黄伟美而言，这是一个成功的案例，显示我国护士的经验和技能，可在其他国家的医疗系统中发挥作用，并为提升全球健康和护理水平尽一份力。此外，有机会体验其他国家截然不同医疗情况，也能让本地护士开拓视野并累积经验，是一个跨国双向学习的机会。

全球护理中心星期四正式开幕。全球护理中心署长是盛港综合医院护理副署长许美玲兼职副教授（左）。国立脑神经医学院护理署长兼高级实践护士黄伟美临床助理教授，则是集群全球护理联络负责人。（唐家鸿摄）

为了支持想要加入海外志愿服务行列和对人道主义援助感兴趣的护士，新保集团杜克—国大全球健康研究所旗下的全球护理中心（Centre for Global Nursing）正式成立，并在星期四（7月25日）举行了开幕仪式。

新保集团的1万3000多名护士往后将能通过中心，踏出国门到其他地区贡献护理专业知识并展开交流。想要向我国学习的海外护士也能通过中心到新保集团旗下医院观察或实习。中心目前与区域内的150多家医疗机构建立合作，这些医疗机构来自缅甸、越南、柬埔寨、中国等国家。

全球护理中心署长、盛港综合医院护理副署长许美玲兼职副教授受访时说，新保集团过去20年来不断参与各种促进全球健康的跨国合作项目，也有更多本地护士对这类项目感兴趣，并愿意利用假期自费参加。

王乙康：培养本土护士 也积极招聘海外护士

全球护理中心成立后，护士如今可动用公务假参与这些项目，费用也由中心承担。这也能成为他们的一种职业发展途径，并可列入简历。

接下来，对全球护理领域感兴趣的新保集团护士还能报名接受培训，例如为期三个月的全球护理文凭课程。许美玲说，中心计划明年1月开始让20名护士就读这门课程，目标在一年半培训约200名具备全球护理技能的护士。

全球护理中心启动仪式星期四配合新保集团护士节庆祝活动举行。主宾卫生部长王乙康致辞时指出，随着全球医疗需求不断增长，每个国家都得招聘更多护士，“我的应对方案是培养一批以本土护士为核心的护理团队，同时招聘海外护士到本地工作”。

王乙康说，我国护士团队的首要任务当然是为了服务本地人民，但同时也有能力在区域内发挥作用。

“我们没有人力为他们提供医疗服务，但我们有能力和实力为他们的护士提供培训、让他们的一些公民来本地接受培训，以达到一定的专业水平。”

出席这场活动的也包括卫生部兼数码发展及新闻部政务部长拉哈尤。