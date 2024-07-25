本地多达74％网民曾接触有害内容 涉种族与宗教煽动激增

本地今年有多达74％的人在网络上接触到有害内容，比去年增加近一成。在各种有害内容中，煽动种族或宗教紧张情绪和暴力者增加最多。

数码发展及新闻部今年4月，对2098名15岁以上的本地居民展开网络安全调查，星期四（7月25日）公布调查结果。

74％的受访者今年曾在网上接触到有害内容，比去年的65％，增加九个百分点。

关于有害内容的种类，调查发现，今年本地最常见的仍是涉及网络霸凌和色情的内容，各占45％。

值得关注的是，今年更多人接触到涉及煽动种族或宗教紧张情绪（42％）和暴力（39％）的内容，分别比去年多13个百分点和19个百分点，增加显著。

有害内容伤害分不同层面 可威胁个人安全身心健康和社区福祉

研究社交媒体的政策研究所首席研究员孙婉婷博士说，有害内容的伤害分为不同层面。其中，网络霸凌和色情等内容可能威胁个人的安全和身心健康。

暴力和煽动性内容则可能威胁个人和社区福祉。她说：“这类内容增加显示了网络空间的可渗透性。新加坡人虽然生活在一个尊重不同种族和宗教的环境，但人们可通过网络看见加沙的战事，以及其他国家的种族政治。这可能引发新加坡人的惶恐和不安，近期的涉及内部安全法令的个案就反映了海外发展对我国的实际影响。”

至于从哪些平台接触到这些有害内容，调查显示，66％的受访者是通过六个社交媒体服务平台，即脸书、Instagram、TikTok、X、YouTube和HardwareZone。

我国的互联网行为准则（Code of Practice for Online Safety）去年7月18日生效，规定指定社媒业者，必须协助加强本地网络安全，抑制有害内容通过它们的平台散播出去。

另有28％的受访者是在Reddit等较小众平台接触到有害内容。

在所有平台中，最常出现有害内容的是脸书（60％）和Instagram（45％）。数码发展及新闻部说，这可能是因为这些平台的用户数量多，所以这方面的占比更大，但也凸显它们的责任更重大。

接触过有害内容的受访者中，约六成没有向平台举报，最常见的原因是：觉得没有必要、不关心有害内容的问题，以及不相信举报会改善情况。

至于举报了有害内容的受访者，八成表示举报过程存在问题，包括平台没有撤下内容或屏蔽相关用户、没有通知举报结果、允许有害内容被转发等。

制作与转发有害内容速度快数量大 要控制有害内容难上加难

也担任媒体通识理事会（Media Literacy Council）副会长的孙婉婷说，个别平台有全球社区标准，并会根据不同国家的规范作出相应调整。此外，平台上制作与转发有害内容的速度快、数量大，使得控制有害内容难上加难。

她呼吁平台，在用户举报后加快反应删除内容或账户，并通知用户问题已解决，也可使用人工智能等科技侦测有害内容。“指定的社媒服务平台业者本月底须提交首个网安报告，到时就可借此评估它们在应对有害信息方面有哪些地方有待改进。”

对于仍有很多用户不举报有害内容，孙婉婷认为，这方面需要公共教育。“他们可能觉得自己没有受影响，但其他人却可能会。我们要强调的是，有害内容可危害个人和社会，每人的行为都有助于改善情况。”

数码局也说，网络安全人人有责，因此社媒服务平台和公众都应更积极地共同应对有害内容。