“新加坡华族文化百科”中英网上知识库启用

为了集大成地反映本地华社多元特色与成就，新加坡华族文化中心启动崭新的中英双语网上知识库，让公众通过深入浅出的多媒体内容，围绕各式各样本土华族文化课题，探索新加坡华族文化的发展脉络与演变。

名为“新加坡华族文化百科”（Culturepaedia）的免付费一站式网站，星期四（7月25日）由文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉正式推介。

网站在初创阶段就八大主题，即社群、语言与教育、大众文化与媒体、民俗与信仰、文学、美术、音乐和表演艺术，邀请约80位专家、学者，以及民间研究者贡献近150篇文章。

知识库会不断丰富内容，开拓更多主题，探索包括本地华族饮食文化，以及华人穆斯林等课题。

唐振辉在推介会上致辞时说，立足中西文化交汇点的本地华族文化丰富且多元。

“只有在新加坡才吃得到叻沙（laksa）意大利面……这里有马来族、印度族、土生华人及西方文化（的影响）……只有在新加坡，我们会说：‘你不要suka suka’（意指任意而为）……如果说：‘你不要suka suka lah’……这就是华语掺杂马来语以及Singlish（新加坡式英语）。我们生活中有很多这类精彩的例子，我们的华族文化因多元包容而丰富独特，所以一定要好好地发扬和传承。”

唐振辉：本地华族文化是我国多元文化现象中一道独特景观

早年移民到新加坡的先辈带来各自的文化传统，这些文化元素相互融合，形成我国的独特多元文化景观。唐振辉指出，这份文化的多元性是新加坡人身份认同的核心，本地华族文化则是我国多元文化现象中一道独特景观。

他指出，本地华族文化经过多年演变，形成自己的特色，与世界各地的华人文化有所不同。这反映在本地华人说的多种方言、美食文化和传统节日庆祝方式等。这些特色须积极保留与发扬，以免流失。

“‘新加坡华族文化百科’是新加坡华族文化中心发挥引领作用，传扬本地华族文化的一部分工作。要发扬任何文化，第一步是做记录和研究，网站发挥知识库的功能，就本地华族文化提供深入浅出且丰富扎实的内容。”

应邀为网站供稿者，皆以百科全书式的写法，客观、扼要地陈述各种文化现象和信息，为一般公众提供新加坡华族文化的入门知识。除了主题分类、中英文切换，网站也提供关键词搜索等功能。每篇文章会推荐延伸阅读材料，包括书籍、其他网站链接及相关视频或音频。

除了为网站撰写《新加坡华文文学概述》一文，南洋理工大学国立教育学院研究生及专业发展院副院长陈志锐副教授也协调其他学者就本地华文文学现象撰文。他回复《联合早报》询问时说，文章篇幅不长，却精要地介绍了本地华文文学面貌及生态，让国内外读者通过中英文很快了解新华文学的脉络。

网站可帮助本地文学向外推广

“我到东西方国家分享新加坡文学，最大的感触是外国学者和读者对我们文本和作家的极度陌生，这个崭新的平台以及未来的后续产品如视频等，可以很大地帮助我们文学的向外推广。”

新加坡华族文化中心主席吴绍均致辞时说，中心2022年在文社青部支持下成立了研究组，就本地华族文化开展研究和推介的工作。这个经过一年多筹备后开通的网站，也将和中心“新加坡华人”常设展（SINGAPO人）达到相辅相成的作用，在线上丰富展览内容。

新加坡华族文化中心研究组研究统筹兼“新加坡华族文化百科”主编苏芸若博士说，网站以不同主题单元梳理本地华族文化的特色和演变，希望逐步为公众提供全面、具公信力且活络的平台。

“平台不仅凸显本地华族文化的积累，也呈现它的演变和发展，以及当代面貌……例如，有些内容会介绍本地华人习俗如何在传统的基础上衍生出自己的特色。网站也包括一些鲜为人知的课题，如有关本地华人基督教以及天主教社群历史的篇章。”

浏览新加坡华族文化百科，可上网：https://culturepaedia.singaporeccc.org.sg/