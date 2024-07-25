内安局：借以哈冲突煽动 恐怖组织营造反我国情绪

恐怖组织伊斯兰国持续把我国视为重要的攻击目标，并利用近期发生的以哈冲突，通过网络宣传来煽动支持者。过去一年，自我激进化的三名新加坡人中，就有两人是受以哈冲突影响。

内部安全局在星期四（7月25日）公布的2024年新加坡恐怖主义威胁评估报告中说：“伊斯兰恐怖主义仍处于全球恐怖主义威胁的前沿，尤其伊拉克和叙利亚的伊国组织。”

去年10月爆发的以哈冲突，也导致全球面对的恐怖主义威胁进一步升级。

报告说：“这场冲突在全球引发了强烈的情绪化反应，包括暴力行为，恐怖分子利用这一点来推进他们的议程，呼吁支持者发动攻击。这些事态发展也对我国带来冲击，社交媒体上就出现了更多反新加坡言论。”

报告指出，本区域一些网民认为我国支持以色列，极端分子则不满我国加入“繁荣卫士行动”（Operation Prosperity Guardian），他们因此在网上发文，煽动其他支持者以炸弹和火箭来消灭新加坡。

繁荣卫士行动是一个多国联盟行动，旨在保护在红海的运输船免受威胁，我国今年1月宣布加入这项行动。

此外，伊国组织在一些宣传材料中点名新加坡，把我国视为重要目标。今年3月，有人在一个支持伊国组织的网站上留言，建议战士攻击“中国境外的华人”，并特别提到我国和马来西亚。

上一份恐怖主义威胁评估报告于去年7月发布，之后的一年里，有三名新加坡人因自我激进化而接获内安局发出的限制令。同一时期，没有人因为犯下恐怖主义融资罪行被提控。

三人中包括14岁男学生和33岁女公务员。他们是在网上看了与以哈冲突及哈马斯相关的新闻和视频后，才开始变得激进的。

男学生考虑袭击本地非回教社群，以制造恐慌，并推动在我国设立伊斯兰国；女公务员对以色列人和犹太人发出威胁，以及主张对我国发动暴力攻击。男生和女子分别在上个月和本月，接到内安局发出的限制令。

另一名自我激进化的是16岁华族少年，他在网上接触到极右翼极端主义宣传材料后，便自认是白人优越主义者，希望10年内可以到美国进行大规模枪击。

极右极端主义问题渐严重

极右翼极端主义是一个日益严重的安全问题，尤其是在西方国家，如美国、加拿大和欧洲。他们攻击的对象包括美国黑人、阿拉伯人，以及同性恋、双性恋和跨性别者（LGBTQ+）。

包括这三人在内，自2015以来，内安局共向52人发出了拘留令或限制令，其中40人是我国公民，12人是外籍人士。本地公民有13人是20岁或以下的青少年。

针对恐怖组织利用以哈冲突为饵，南洋理工大学拉惹勒南国际研究院院长古玛教授（Kumar Ramakrishna）接受《联合早报》采访时说，这一点令人担忧。

他说，伊斯兰国和卡伊达等组织，通过社媒散播巴勒斯坦人伤亡的惨痛画面，号召全球回教徒向以色列和西方利益团体展开报复、寻求人们支持，及促使他们自我激进化，本地已发生了好几个自我激进化的案例。

至于极右翼极端主义，他认为，这些组织善于把他们的行为包装成一种正义事业，并让年轻人觉得有使命感，而且能够吸引非白人，这值得关注。

智库铄翼国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）警惕：“人们过于关注恐怖主义，而忽略了极右翼极端主义，这是错误的。虽然极端主义不一定会导致暴力，但它所提倡的不容忍、孤立和两极化思想，会破坏社会和谐。”