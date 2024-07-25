涉用弹弓发铁弹射告示牌击中邻居窗户 男子被捕“武器库”曝光

涉嫌在武吉班让日拉邦路组屋内用弹弓射击告示牌，殃及附近单位的窗户，警方逮捕一名45岁男子时，在他家中发现“武器库”，起获多把弹弓、软式气枪等武器。

男子因抵触鲁莽行事、无照持枪和拥有攻击性武器等罪名，星期五（7月26日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（25日）发文告说，警方在2023年2月至4月期间接到多起报案，指武吉班让日拉邦路（Jelapang Road）一座组屋数个单位的窗口，疑被附近组屋射出的发射物击中损毁。

裕廊警署警员展开调查后，锁定一名45岁男子，并于2023年5月2日在日拉邦路逮捕他。警方同时在涉案男子家中发现一个“武器库”，起获包括七个弹弓、四把软式气枪、黏土弹丸和铁弹丸、一支能够发射水凝胶弹丸的仿真步枪、两把武士刀等武器，以及用来射靶练习的改装箱子。

初步调查显示，男子涉嫌从自己的住家多次朝日拉邦路的数个铁告示牌发射铁弹，结果殃及附近组屋的窗户。

这类在组屋区使用弹弓射击物体，导致邻居财物受损的案件时有发生。

2019年，男子陈凡侨（译音）网购弹弓并到停车场楼顶练习，但数次失手击穿对面组屋的玻璃。他在2022年4月被法庭判处监禁三周。

2017年7月1日早上，一个迎亲车队的其中两辆汽车在兀兰组屋底层遭弹珠射中。警方过后逮捕男子陈裕顺。法庭在2020年9月判他坐牢三周。

根据刑事法典，鲁莽行事若罪成可被判坐牢最长六个月、罚款最高2500元，或两者兼施。根据军火与爆炸物法令，无照持有枪械，罪成可面对坐牢最长三年，另加每把枪罚款最高5000元。