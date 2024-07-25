调查：过半本地受访者不认为新加坡是恐袭目标

新加坡仍然面对恐怖主义威胁，但本地受访者当中，超过一半不认为新加坡是恐怖袭击的目标。

内部安全局星期四（7月25日）公布的2024年新加坡恐怖主义威胁评估报告，引述上述调查结果。

这项由通讯及新闻部（现已更名为数码发展及新闻部）在去年3月至6月间展开的调查，是要了解公众对国家安全问题的认识与看法，包括恐怖威胁。调查访问以面对面形式进行，共有2012名15岁或以上新加坡人和永久居民参与。

国人对恐怖威胁意识有逐渐减弱迹象

调查结果显示，49%的受访者认为新加坡是恐怖袭击的目标；内政部在2022年展开的一项类似调查结果也显示，约52％受访者这么认为，比2018年的58％来得低。这似乎意味着人民的恐怖威胁意识有逐渐减弱的迹象。

对此，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼任高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》访问时说，这项调查结果反映出新加坡人普遍对国家安全感到安心。

他也说，新加坡出现的激进化案例，也属于个人激进化，人数不多。此外，印度尼西亚恐怖组织回教祈祷团（Jemaah Islamiyah）的核心成员日前宣称解散组织，并承诺会奉公守法，与主流回教信仰保持一致。

国际反恐研究者曾指出，这些年长的核心领袖虽是回祈团骨干，但他们愿意向印尼政府投诚，不代表恐怖主义威胁已经消退，反而可能出现更棘手的变化。

多西提醒：“这些消息都可能让人们以为恐怖威胁减少了，但事实上恐袭随时都可能发生，人们应该持续保持警惕。”

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院院长古玛（Kumar Ramakrishna）教授则指出，该调查是在以哈冲突爆发前进行的，若如今进行新的调查，结果可能会有些不同。

“自1970年代以来，新加坡未发生过重大恐怖事件。此外，新加坡一直享有防卫严密、恐怖组织难以在本地发动袭击的声誉。因此，去年进行这项调查时，多少能理解为何许多人不认为新加坡是恐怖袭击的目标。”

若发现亲友激进化 近半受访者会举报

调查也发现，67%的受访者认为，他们在公共场所会对可疑行为或物品保持警觉。约47%受访者说，若发现亲友有激进化迹象，他们会向当局举报。

内安局强调，公众保持警惕是新加坡防御恐怖主义的关键，呼吁公众通过全国保家安民计划（SGSecure），了解人们在维护新加坡安全方面可扮演的角色。

任何人如果发现或怀疑有关恐怖主义的活动，或者可能被激进化的人，应立即拨打内安局防恐热线1800-2626-473举报。