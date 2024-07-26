化身红狮或指挥官等 公众可在元宇宙庆祝国庆

成为红狮从高空跳伞到政府大厦前大草场、环岛驾驶豹2SG型主战坦克、指挥21响礼炮等……这些公众在现实中没有机会尝试的活动，都能在元宇宙体验一番。

这款名为Singverse的多人元宇宙游戏，由本地公司飞诺特（Finute）在电玩平台Roblox开发，一比一还原新加坡的街景和建筑。

玩家在Singverse的元宇宙中，可扮演红狮跳伞员，通过游戏控制降落在政府大厦前大草场上的国庆庆典舞台。（唐家鸿摄）

配合国庆日，游戏今年7月和8月推出国庆专属体验，让玩家化身为红狮跳伞员从C-130运输机跳伞、驾驶F-16型战机进行空中表演，以及担任指挥官完成总统礼炮敬礼仪式等。

即将在国庆庆典亮相的豹2SG型主战坦克和猎人装甲战斗车，也可成为玩家的交通工具，带他们前往滨海艺术中心和新达城等全岛各处。

玩家在游戏中也能扮演警察、军人、巴士司机和配送员等角色。

飞诺特创立于2021年，现由七名18岁至23岁的年轻人组成，主要开发寓教于乐的虚拟体验。

推出国庆相关游戏 让青少年了解庆典不同环节

创办人之一黄永杰（22岁）受访时说，为提高年轻一代对国庆日的热情，他们这几年都推出国庆相关游戏，作为一种国民教育，让青少年在玩乐之中，了解国庆庆典的不同环节。

这包括为总统礼炮敬礼的小游戏搭配背景描述，让玩家学习这个仪式的起源。

从构思国庆元素到收集资料和编码，团队花时约三个月。为求逼真，他们看了好几个小时的红狮影片、参考网上无数个相关军事装备照片，还特地在国庆庆典彩排时，到金禧桥录制21响礼炮的音频。

为确保总统礼炮敬礼仪式接近现实，团队录制军人彩排时的音频，并且在玩家鸣放21响礼炮后附上背景说明，让玩家了解仪式的起源。（受访者提供）

黄永杰也希望借由机动部队，凸显参与国民服役的重要，无论是驾驶军用坦克或是扮演警察。

Singverse目标群体为10岁至17岁的青少年。根据飞诺特提供的Roblox后台数据，这个游戏每月有超过30万名活跃用户，约三分之二为17岁及以下的玩家。

除了本地玩家，游戏也吸引许多来自美国、英国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和法国的用户。

玩家在国庆日 可在元宇宙观赏迷你庆典

在来临的国庆日，玩家将能聚集在这个元宇宙观赏迷你庆典，随着国庆歌曲摇摆人物手中的国旗。

负责全民参与活动的国庆庆典执委江明和中校说，很高兴看到Singverse这个民间自发项目将国庆庆典带到虚拟世界，加强公众参与度并扩展庆祝活动。

江明和希望，这款游戏可以将庆典带给更多新加坡人，让他们有机会以独特的方式体验庆典，无论身在何处都能一同庆祝。

中四学生王健宇（15岁）出于对游戏开发的兴趣加入Roblox平台，他于7月通过国庆庆典的社交媒体接触Singverse，其中红狮和总统礼炮敬礼的小游戏令他印象深刻。

王健宇说，这些体验让他意识到，国庆庆典许多环节都需要精确地执行，例如鸣放礼炮的时间点，因此也对国庆庆典的幕后筹备工作心生敬佩。

“通常我会在网上看庆典直播，今年特别的是还可以在元宇宙庆祝国庆日。”