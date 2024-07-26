武装部队军医团与两医疗机构合作 深化知识提升能力

新加坡武装部队军医团与两个医疗机构建立战略伙伴关系，加强为武装部队人员提供优质和便利的医疗服务、深化军队医疗人员的临床专业知识，从而提高应对各种医疗危机的韧性和准备能力。

武装部队军医团星期四（7月25日）与新加坡国立大学医学组织和国大苏瑞福公共卫生学院签署了谅解备忘录。

自2019年以来，武装部队战斗医护人员和护理人员就到国大医院和黄廷方综合医院进行临床实习，以加强他们在急救方面的技能和经验。此外，在最近的一次合作中，国大医学组织医生为约1000名入伍前的国民服役人员进行体检，以及早发现医疗问题，确保入伍者得到适当的评估，提高他们入伍前的整体健康水平和准备状态。

文告说，军医团将同国大医学组织在现有的合作基础上，加强为武装部队人员提供优质和便利的医疗服务，以及提高医疗人员的专业交流和培训。

国大医院总裁林玉堂教授说，这个谅解备忘录将让武装部队人员受益于更加专业化的综合护理。

军医团与苏瑞福公共卫生学院将共享医疗数据

另外，为了推进学术研究和数据分析等方面的合作，军医团和苏瑞福公共卫生学院接下来将共享医疗数据，分析一些潜在的公共卫生趋势，并进行深入研究。

武装部队总军医长李韦廷准将（医生）说，军医团和公共卫生领域向来都密切合作。经过冠病疫情后，以证据和数据为导向的卫生政策尤为重要，以确保军队处于战备状态。

苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时透露，研究团队目前已锁定了一些公共卫生趋势，如肥胖、心理健康、心血管疾病和吸烟等问题。这些都是双方共同面对的挑战。

他说：“武装部队所面对的一些趋势和挑战，其实就是新加坡的写照。通过数据分析和研究，更能制定兼具可行性和有效性的全国卫生政策。”