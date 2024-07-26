全球恐怖主义持续变化 三大威胁趋势备受关注

全球恐怖主义形势持续变化，其中几个大趋势尤其须受关注。

内部安全局在星期四（7月25日）公布的年度新加坡恐怖主义威胁评估中指出，过去一年，东南亚区域内仍有恐怖势力潜伏、国际恐怖组织“伊斯兰国”企图东山再起，以及极右翼极端主义抬头，这些因素都可能为区域和全球局势带来变数。

东南亚国家加大力度打击恐怖主义

东南亚一直是恐怖主义活跃的地区，各国政府近年来加大反恐力度，一系列的反恐措施开始见效，抑制了本区域的恐怖主义增长势头，但仍有一些恐怖势力蠢蠢欲动，防不胜防。

印度尼西亚去年共逮捕了近150名恐怖分子；截至今年6月的一年半以来，当地也没有发生任何恐怖袭击。

菲律宾全力打击活跃于境内的阿布沙耶夫组织，去年12月杀死了该组织擅长制作炸弹的小头目萨瓦哈安（Mundi Sawadjaan）。

内安局报告，虽然东南亚各国积极应对，但本区域依旧受到恐怖主义的威胁。区域恐怖分子，尤其是那些向伊国组织靠拢的组织，仍保有韧性和很强的适应能力，足以发动袭击。

例如在马来西亚，一名青年受伊国组织暴力意识所驱使，今年5月对柔佛州乌鲁地南警局展开独狼式袭击。这显示，伊斯兰国在东南亚仍然具有影响力。

伊国组织试图重建势力

伊国组织正在试图重组，以突破资金来源受堵，以及多名头目被击毙而陷入的困境。

据内安局评估，伊国组织和它的附属组织仍保有在冲突地区内外发动恐怖袭击的能力。根据美国中央司令部研判，伊国组织正在力图重新整合，它今年在叙利亚和伊拉克发动的袭击次数预计会比去年多一倍。

在伊国组织所有的附属组织当中，最受注目的是曾成功在亚洲发动攻势的“伊斯兰国呼罗珊省”（Islamic State Khorasan Province，简称ISIS-K）。

伊国组织已在叙利亚和伊拉克的人口中扎根，并从弱势群体中招募新血。

为了给领导层和基层补充匮缺的人手，该组织正积极地解救被关押在叙利亚拘留营的人员。有报道说，该组织营中的妇女向孩子灌输暴力意识，为组织培养新一代成员。

极右翼极端主义崛起

极右翼极端主义（Far-right extremism）的势力也日益壮大，在欧美构成了严重的安全隐患。

极右翼的特征包括极端保守、极端民族主义、仇外情绪、种族歧视、恐同和恐跨性别者等。

至今有两名新加坡人在受到极右翼意识影响后，自我激进化。一名印族少年在2020年被内安局拘留，一名华族少年则在去年接获限制令；两人犯事时皆为16岁。

至于在外国的案例，去年5月，一名旅居美国的20岁印度籍青年开着一辆挂有纳粹十字旗的卡车，撞向白宫附近的防护栏。有报道称，他的意图是要推翻美国政府，建立一个类似纳粹德国的独裁政权。