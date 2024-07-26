陈启德出任全国雇联新会长

在前任会长叶进国突然辞职一个多月后，圣淘沙名胜世界主席兼总裁陈启德，获选为新加坡全国雇主联合会新任会长，任期星期五（7月26日）生效。

雇联星期五发布媒体声明说，雇联理事会成员一致推选陈启德出任新会长。陈启德自2022年9月起担任雇联副主席，过去15年一直是理事会成员。

据《联合早报》了解，雇联今年9月举行常年大会，届时理事会将改选。换言之，陈启德的会长任期只有约两个月。

针对为何不让会长一职继续悬空，直到改选新领导层，一名熟悉雇联运作的人透露，作为劳资政三方伙伴之一，雇联会长须代表资方出席一些重要活动，内部也有各种业务要决策，因此有必要选出新会长。

声明说，作为会长，陈启德会负责领导雇联，继续推进劳资政三方协作，帮助劳动市场更灵活地应对变化，让企业发展可持续。

陈启德将与理事会成员和指定外部顾问密切合作，协助目前在进行的内部流程审查。这项独立审查预计在未来几个星期内完成，届时雇联将提供更多信息。

雇联在6月11日发声明说，理事会在一次例行内部审查中，获悉治理程序出现疏失，已委托外部顾问进行独立审查。领导雇联10年的叶进国，在同一天辞去会长职务。

雇联当时没有说明叶进国的辞职，是否与疏失有关，仅指相关疏失没有导致财务损失，不认为有必要报警。

雇联发言人6月答复记者询问时说，理事会成员会共同承担会长职责，直至常年大会由会员选出新一届理事，再由理事们选出领导层，包括会长。

雇联理事会也选出柯文伟担任副会长

相隔一个多月后，雇联理事会公布新会长人选，也选出MTQ Corporation集团董事柯文伟担任副会长，填补陈启德留下来的空缺。雇联另两名副会长，分别是杨忠礼西拉雅能源公司首席执行官吴秉华，及Melchers集团新加坡董事经理美最时（Alexander C. Melchers）。

声明指出，雇联理事会成员和领导层，会继续履行职责，直到下一次常年大会改选。

理事会是雇联的决策机构，理事会成员由会员每两年选举一次。雇联上一次改选是在2022年9月20日，当时选出包括叶进国在内的21人。除了会长和三名副会长、正副荣誉秘书和荣誉财政各一人，余者为理事。

雇联目前拥有3600多名公司会员，这些会员共雇用超过85万名员工。