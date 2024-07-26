第二季组屋转售价环比升2.3% 为2022年第四季以来最高

今年第二季的整体组屋转售价上涨2.3%，增幅比第一季的1.8%多0.5个百分点。

这是整体组屋转售价连续17个季度增长，是自2022年第四季以来，增幅最大的，比本月初预估的2.1%增长还稍微高一些。

建屋发展局星期五（7月26日）发布的数据显示，今年第二季易手的转售组屋单位有7352个，比第一季多4%。各房型单位的交易量都有所增加。

建屋局：百万元成交转售组屋仍占少数

建屋局强调，以超过100万元成交的组屋单位仍占少数，绝大多数单位以低许多的价格出售，是买家可以负担的。

五房式单位转售价中位数最高的是碧山和大巴窑市镇，分别为96万元和94万5000元；最低的是裕廊西、蔡厝港和三巴旺，都在60万元左右。

女皇镇则居四房式单位转售价中位数之冠，达92万8000元。红山、芽笼、加冷黄埔和大巴窑紧追其后，转售价中位数介于83万2500元和88万5000元。转售价中位数最低的是裕廊西和裕廊东，分别为48万8000元和49万5000元。

建屋局指出，市场需求强劲，加上今年会符合最低居住年限（Minimum Occupation Period，简称MOP）转售规定的单位比去年少，是导致转售价和交易量上涨的原因。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹指出，今年符合MOP规定的单位有约1万3000个，比去年的1万5700个和前年的3万1300个少，也就是能在公开市场上转售的组屋减少。

但大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣认为，经济情况不明朗和人们担心工作没保障，也使转售组屋需求增加。一些原本有能力购买私宅的买家转而购买转售组屋，因为转售组屋的价格一般只有同地点及同面积私人公寓的一半左右。

10月推出8500预购组屋单位 首次采用新分类框架

来临10月的预购组屋销售活动将会推出15个项目，共有约8500个不同房型的单位。建屋局将首次按照位置属性，以标准（Standard）、优选（Plus）和黄金（Prime）三种地段来为新组屋分类，这可能进一步推高市场对转售组屋的需求。麦俊荣说，那些想要在优选和黄金地段买组屋的人，或觉得10年MOP太严格，会宁可购买转售组屋。

市场频频传出转售组屋以过百万元易手，且价格屡创新高，引起大众关注。女皇镇的一个五房式单位于4月以172万5888元成交，再次刷新纪录。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清指出，今年第二季有28个组屋单位以至少130万元成交，而以至少150万元成交的则增加到九个。

纵使整体转售价持续攀升，市场对较大型单位的需求仍强劲。孙燕清认为，这或是因为有更多私人住宅屋主满足了15个月等候期的要求，可购买转售组屋。政府在2022年9月推出降温措施，规定私宅屋主卖掉房子后须等15个月，才能买非津贴转售组屋。

综合房地产分析师的意见，今年全年的转售组屋交易量预料为2万7000个上下。分析师对全年转售价增幅的看法则有分歧，有保守估计增长3%至5%，也有6%至8%。合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德认为，增幅可能高达10%。