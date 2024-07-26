涉闯路障危险驾驶又咬伤警员 43岁男子被控八罪

43岁男子涉嫌无照驾驶遇到交通警察路障时，危险驾驶货车逃离现场又弃车狂奔，其间还咬伤一名交警，被控八项罪名。

被告菲道斯（Mohamad Firdaus bin Mohamad Hassim）星期五（7月26日）被控八项包括抵触公路交通法令、滥用毒品法令，以及蓄意伤害公务员的控状。

控状显示，被告涉嫌星期三（24日）下午1时40分在爪哇路（Java Road）没有听从警方指示停车，还危险驾驶货车，以每小时100公里至120公里的速度，沿着尼诰大道朝往沈氏大道方向行驶。过程中，他快速转换车道，其他车辆为避免碰撞而刹车。

被告案发时涉嫌无照驾驶，且车辆没有第三方保险和缴交路税。他也被指在同天下午约1时45分，在芽笼9巷咬一名警员的右手臂；另一项控状则指他涉嫌在星期四（25日）不配合中央肃毒局做验尿检查。

由于针对其他罪行的调查仍在进行，控方在案件过堂时申请展期四周，并允许被告以3万元保释。

蓄胡子的被告星期五通过视讯面控时，表示有意聘请律师。法官批准控方的申请，案展8月23日过堂。

根据新加坡警察部队星期四发出的文告，交警当时在爪哇路一带设置路障，驾驶货车的男子不但没有停下接受检查还加速开走，过后弃车狂奔。男子之后咬伤一名拦截他的警员，最终被制伏。