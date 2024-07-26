夫妻申诉:女佣夜夜动粗 掌掴一岁儿还敲头

夫妻申诉，去年儿子身上有瘀伤时不以为意，前几天因一岁儿晚上“惨哭”，查询电眼才发现只要儿子哭闹，女佣几乎天天掌掴儿子、敲他头，拉他头发，气得两人急报警。

郭先生（36岁，自雇人士）与太太育有两个儿子，大儿子三岁，小儿子仅一岁。由于是双薪家庭，因此去年9月聘请女佣照顾小儿子。

“女佣叫罗莉，来自菲律宾，当时她说因自己也有孩子，所以有照顾孩子的经验。”

郭先生说：“小儿子白天会去托婴服务中心，傍晚回家，然后晚上由女佣带着睡觉。”

他忆述，去年12月时托婴中心校长告知，儿子身上有淤青，当时曾问过女佣，但她称不知道，还说淤青可能是胎记。

“我当时并没有怀疑她，还觉得可能是小孩自己磕到。”

直到最近的星期二（7月23日）那晚，他和妻子听到在女佣房间的小儿子“惨哭”，才觉得不对劲。

“那晚约10时我们都准备睡了，突然听见小儿子的凄厉哭声。问女佣她也说没事，但我觉得奇怪，就查了房间的电眼，竟看见女佣用手打小儿子的头。

“当时我十分震惊，就质问女佣，但她不承认，最后我就报警。”

郭先生原本以为是单一事件，岂料查看过去一个月的电眼画面时，才发现女佣几乎每天都粗暴对待小儿子。

郭先生提供的20多段视频显示，女佣不分昼夜，只要听到婴儿啼哭，就会粗暴以对，画面令人揪心。

郭先生发现，从六月底到星期二，女佣几乎每天都会对小儿子施暴三四次。

其中一个视频显示，婴儿相信半夜饿了哭闹，女佣被吵醒后竟掌掴他，敲他头和拉头发，跟着将奶嘴塞入他嘴里，让他安静。

画面也可见平常女佣喂他喝奶时，抱他翻身的动作十分粗暴，包括直接将他的一只胳膊拎起。父母过后也发现小儿子身上有淤青，相信是女佣造成的。

警方受询时证实接获报案，案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2024年7月26日的《新明日报》。