樟宜机场第二季客流量同比增长13.4% 业者看好旅游业年内全面复苏

樟宜机场今年第二季客流量达1650万人次，比去年同期增长13.4%，也达到2019年冠病疫情前同期客流量的98.2%。

本地旅游趋势持续向好，新加坡能否在今年底实现旅游业全面复苏备受关注。受访旅游业者都表示有信心全年客流量能超越疫情前的水平。

根据樟宜机场集团星期五（7月26日）发布的文告，樟宜机场今年4月至6月期间的客流量为1650万人次，相较于第一季的1651万人次几乎持平。

这三个月的客流量人次，分别为540万、548万和562万；与2019年同期相比，分别达疫情前水平的96.8%、101.4%和96.7%。

第二季的航班起降共8万9400趟，同比增长9.7%，恢复到2019年同期起降的94.5%水平。

樟宜机场的五大旅客来源地，依序是印度尼西亚、中国、马来西亚、澳大利亚和印度。其中，中国旅客的客流量同比增长一倍，北亚市场同比也增长40.8%，双双超过疫情前的水平。

货运吞吐量同比增长16%

这期间的货运吞吐量，则为48万6000公吨，比去年同期增长16%，无论出入口和转运都实现增长。其中新加坡与中美的货运量强劲增长。五大航空货运市场分别是澳大利亚、中国、香港、印度和美国。

樟宜机场集团航空及货运发展执行副总裁林振杰说：“樟宜机场持续扩大全球网络，在第二季增加更多航班。旅客如今可通过樟宜机场与澳大利亚的布鲁姆、比利时的布鲁塞尔、中国泉州和加拿大温哥华等城市的连接，探索更多旅游目的地，并享受日本东京和英国伦敦等常青热门地点的更多航班选择。”

林振杰也说，樟宜机场正与航空伙伴一起努力，迈向在今年底前实现旅游业全面复苏的目标。

截至7月1日，樟宜机场共有94家航空公司飞往50个国家或地区的158个城市，每周共计6900个航班。

受访者对客流量年底前超越疫前表示乐观

对于樟宜机场客流量能否在年底前超越疫情前，受访业者都表示“做得到”。他们不约而同指出，推动力是新加坡和中国今年2月落实30天互免签证、航班运力增加，两大因素进一步带动了整体客流量。

新加坡导游学会前会长林荣华说，对许多旅客来说，在动荡世局中，新加坡相对更安全是最大吸引力，只是物价偏高也让人犹豫。因此近来不少旅客干脆规划三地游，来新加坡一游，也顺带走访物价更便宜的马来西亚和印尼小岛。

经典旅游集团董事长蒋慧君则说，更多旅客因为免签证来新加坡自由行，对入境旅游业务多少有影响。兼做入境旅游的业者开始转型，为商务旅客、游学团和家庭旅客量身定做符合需求的旅游配套。