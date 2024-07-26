行动党社区基金会四年拨700万元 援助弱势家庭孩童

未来四年，人民行动党社区基金会将投入700万元帮助弱势群体，预计每年有多达2万名来自低收入家庭的孩童受惠。这包括在今年内为约5000名Sparkletots学前中心孩童填补儿童培育户头。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（7月26日）在园艺园林（HortPark）举行的行动党社区基金会（PCF）慈善周活动上宣布这个消息。她也是PCF管理理事会主席。

这笔700万元的款项，将用于支持PCF的四项计划，包括Spark Dreams经济援助计划。目前，家庭月入少于4500元的孩童，可在这个计划下自动获得每年150元的儿童培育户头填补。

放宽Spark Dreams经援计划条件 更多弱势家庭受惠

PCF决定放宽条件并扩大计划，让家庭月入超过4500元，但少于6000元的孩童受惠，每年获得100元的儿童培育户头填补。

此外，家庭月入少于4500元的孩童，四岁或之前入读Sparkletots学前教育中心时，也可获得一次性的150元儿童培育户头填补。家长可利用儿童培育户头的款项支付孩子的教育和医疗开销。

PCF也继续通过“起步基金”（Headstart Fund）为需额外援助的弱势家庭提供支持，例如赞助这些家庭和孩子参加学习之旅、工作坊和亲子活动等。

PCF也将在今年内推出关爱购物计划（Sparkle Gift of Love），给予6000名来自弱势背景的学前儿童挑选和购买书包与文具的机会，让他们通过购物体验，了解财务规划和决策等概念。

3000名儿童升上小学 赠送开学礼包

3000名来自弱势背景的幼稚园二年级学生今年底在升上小学前，将获得价值50元的开学礼包，拥有新的书籍和鞋子，开启求学的新旅程。

送货司机茜蒂（Siti Nurdiana，33岁）是三个孩子的母亲，当中两个是4岁和5岁的学前儿童，今年内将获得共300元的儿童培育户头填补。

茜蒂说：“学费津贴之外的补贴将能够大大减轻家里的负担，尤其当孩童的医药费相对较为昂贵。因此，儿童培育户头可以减少实际现金支出。”

另外，杨莉明也宣布PCF将捐出12万元支持其他社会服务机构，帮助年长者、孩童，以及弱势群体。慈善机构善粮社、幼儿培育辅助计划，以及狮子乐龄之家将各获得2万元的支持。

本月22日至26日也是首届PCF慈善周。共有2000名来自PCF的义工在过去几天，到PCF旗下的学前教育中心、活跃乐龄中心和其他社会服务机构，与学前儿童和年长者进行活动和工作坊，也和善粮社合作上门派发粮食给弱势家庭。

PCF总裁马瑞发受访时说：“我国人口老龄化趋势明显，除了确保各个学龄的学前儿童获得全面的帮助，我们也要积极地让年长者走出家里，融入社区。”