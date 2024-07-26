本地男和越南女假结婚 两人都被判坐牢

欠下大笔赌债的本地青年为赚取近2万元的酬劳，在中介安排下与越南女子假结婚，还帮忙见证其他假结婚夫妻的婚礼；另有一名越南女青年为留在本地工作，找中介签下假结婚“配套”，支付2万3000元假结婚费，还每月额外支付1200元费用给“本地丈夫”。

移民与关卡局经过一番缜密的调查，侦破六年来规模最大的本地假结婚团伙，在2024年6月5日展开执法行动逮捕13人。

涉案的本地青年张伟杰（27岁）和越南籍女青年吴氏清（29岁）分别面对五项和六项抵触移民法令的控状，两人在星期五（7月26日）承认其中两项，法官将余项一并考量后，判张伟杰坐牢八个月又八周，吴氏清则入狱六个月又六周。

青年负债累累 被报酬吸引假结婚

根据案情，张伟杰面临赌博问题还欠下10万元赌债。2022年12月，他的朋友杰森告诉他有赚快钱的方法，只要与外籍女子假结婚，替对方申请准证留在新加坡，便可获得酬劳。

杰森称，张伟杰可在假结婚当天获得6000元现金，“妻子”申请到长期探访证后可获得4000元，三年期间每个月还可获得1000元。

2023年1月，欠债累累又无业的张伟杰接受这项提议，杰森接着安排张伟杰与一名越南女子陈玉凤娇（31岁）见面，要两人抓紧时间熟知对方，以应对当局可能的提问。

杰森也替张伟杰伪造薪水单，以欺骗当局他有经济能力，可作为外籍妻子的担保人。而陈玉凤娇前后得支付6万6000元给杰森，其中4万6000元为张伟杰的酬劳。

原本，杰森要求张伟杰允许陈玉凤娇住在他家，但张伟杰不想让家人得知，因此拒绝了这项安排；他也打算在三年后与陈玉凤娇离婚。

杰森于是要张伟杰与陈玉凤娇在对方的住处放置衣物，以及定期发送信息给对方，以制造同居和结婚的假象。在杰森的安排下，两人在2023年4月领取结婚证和举办婚礼，他们在婚后并未同居。

2023年5月至2024年2月，陈玉凤娇七次顺利获取短期探访证。张伟杰也在陈玉凤娇从越南回来时，前往机场接机以防当局检查。

期间，张伟杰也协助杰森，帮其他假结婚的夫妻证婚，每次可获得200元。他前后共收取约1万9000元的酬劳。

“夫妻”各有伴侣

吴氏清则是工作准证持有人，2022年8月至2023年2月在新加坡当表演艺人，并因为工作结识杰森和洪坤腾（26岁）。准证快过期时，她找上杰森帮忙，后者介绍她2万5000元的假结婚配套，称可借此留在本地至少三年。一番讨价还价后，吴氏清同意支付2万3000元假结婚。

在杰森和洪坤腾安排下，吴氏清与本地青年颜峻伟 （25岁）假结婚，实则两人有各自的伴侣。

2023年1月，吴氏清因准证过期回越南，但因担心当局怀疑两人的婚姻不实，不让她再度入境，而要求颜峻伟同行，后者同意陪同。

2023年3月至2024年4月期间，吴氏清顺利申请到两次短期探访证和两次长期探访证。除了支付2万3000元假结婚，她每月也支付1200元给颜峻伟。颜峻伟共获得2万7200元，其他费用则落入杰森和洪坤腾的口袋。

在2024年6月初的逮捕行动中，张伟杰、陈玉凤娇、吴氏清、颜峻伟和为假结婚“牵红线”的洪坤腾一一落网，不过，名为黄志汉的杰森目前仍在逃。

其他涉案人士的案件仍在审理中。（人名译音）