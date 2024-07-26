超大“椰浆饭”亮相大草场 国庆庆典献上视觉飨宴

一盘三米大的椰浆饭、鱼圆面、魔鬼咖喱，印度薄饼……今年的国庆庆典表演可说是色香味俱全，结合巨型道具和多媒体图像，为观众呈献一场美食的视觉盛宴，虽然吃不到但也能大饱眼福。

2024年国庆庆典创意总监陈小东说，美食是新加坡人共同的爱好，本地汇集来自四面八方的美食，反映了新加坡多元文化的特色。

为此，团队决定在庆典表演第四章节“包容多元性”中，打造上世纪60年代的小吃街景，去年就开始着手设计道具，重现当年的热闹场景。

国庆庆典大型道具设计师沈茂政说，团队做了不少研究，根据历史记录和照片设计出小吃推车和街边桌椅，营造出上世纪人们在路边大快朵颐的怀旧氛围。

团队也设计出四个受欢迎美食的巨型道具，分别是鱼圆面、椰浆饭、魔鬼咖喱，印度薄饼。道具虽大，细节毫不马虎，米饭粒粒分明，连小辣椒等配料都一一还原。沈茂政笑说：“我们在构思过程中一直看着各种食物的照片，肚子很饿！”

国庆庆典共有上百个大型道具

这四个道具犹如小花车般，载着身穿食物服装的表演者穿梭舞台，为环节增添气氛。

整个国庆庆典共有上百个大型道具，包括飘在空中的六米高吉祥物，以及十几颗仿真榕树。沈茂政说，道具有助增加表演的戏剧性，并增加与观众的互动。

配合道具的运用，创意团队今年也在多媒体呈现方面下足功夫，充分运用现场设施。国庆庆典多媒体总监袁伟祥说，大草场周围有三个10米高、30米长的超大屏幕，另有12个七米高、4.5米宽的竖屏幕。表演期间，五彩缤纷的美食插图在屏幕上跳动，带动观众气氛。

团队也首次在庆典使用“移动方块”屏幕，可远程遥控在舞台上穿梭于表演者之间，带给观众实体和多媒体的双重视觉体验。

确保观众360度观赏庆典 舞台布景屏幕融入巧思

今年庆典的一大目标是确保表演360度都能观赏，而往年坐在绿区的观众不是看不清楚舞台就是看不到屏幕。团队因此在舞台布景和屏幕画面等方面都做出改善，也在国家美术馆外墙设置灯光秀，作为给绿区观众的小彩蛋。

表演进行至第六章节“共创未来”时夜幕已降临，现场气氛在多媒体元素和灯光的衬托下显得更加科幻，让观众仿佛置身于外太空，探索未知。

陈小东说，他给团队设下的目标是让庆典表演比泰勒丝和酷玩乐队等演唱会更好看。“我们在多次的彩排后不断调整和改善表演，很开心现场反应热烈，上一次国民教育演出时的观众大合唱更是让我们印象深刻。”

创意团队也不忘电视机前的观众，今年引进更好的镭射装备，视觉效果更亮更清晰。

袁伟祥说，团队多个月来倾心筹备国庆，也希望人们能通过表演认识到本地的创意人才，肯定他们的付出和价值。

新报业媒体是2024年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。