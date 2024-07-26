林鼎被控无照执业不认罪 受审后裁定罪成

人民之声党秘书长林鼎被指在两个月内，在没有律师执照下执业，触犯律师专业法。林鼎否认有罪，在受审后被裁定罪名成立。

林鼎（59岁）共面对七项控状，包括失信、非法盯梢、无照执业，以及拒绝回答调查员问话的罪名。

林鼎否认有罪，案件在2023年12月开审。控方以其中三项罪名提控他，包括指他在两个月内，65次在没有律师执照下执业，其余控状则暂时搁置。

法官星期五（7月26日）裁定他三项抵触律师专业法令的罪名成立。

根据控方的结案陈词，律师执业年度是从4月1日开始，至隔年3月31日，律师执业前须取得该年度的执照。

林鼎在2021年6月10日才获得更新的律师执照，意味着在2021年4月1日至2021年6月9日，他并未持任何有效执照。

然而，林鼎在这两个月内，仍以律师身份继续执业，包括一次为客户发传讯令状（writ of summons）、32次代表客户出庭，以及32次为客户准备与法庭诉讼相关的文件，因此抵触律师专业法令。

林鼎辩称，虽然他的执照是在6月10日发出的，但上面注明“授权在截至2022年3月31日结束的执业年度内，在新加坡作为律师执业”，这意味着他被授权在2021年4月1日至2022年3月31日期间执业。

控方认为林鼎的论点荒谬，如果这一说法成立，那么在执业年度内任何时间发出的执照，都会在整个年度有效。例如，律师在2022年3月30日获得执照，便可辩称执照从2021年4月1日起生效。这实际上藐视了律师在执业前须持有效执照的要求。

控方：林鼎多次企图拖延审讯 毫无悔意

控方也指出，林鼎不认罪，还多次企图拖延审讯，显然毫无悔意。案件原定2023年8月29日开审，但当时林鼎临时要求更换代表律师申请展期。12月11日案件开审时，他出示医生证明书，以患上肠胃炎为由，再度申请展期。

案件在数次展期后，终于在2023年12月27日正式开审。控方传召所有证人后，法官在2024年5月判林鼎表面罪名成立，而林鼎选择保持缄默，且并未传召任何证人，案件随后展期至7月26日让控辨双方进行结案陈词。

法官星期五做出裁决时说，林鼎的律师执照发出日期，毫无争议是2021年6月10日，而律师专业法令的相关条款并不存在歧义，林鼎的执照仅于6月10日生效，因此裁定林鼎罪名成立。

案件展期至11月5日下判。