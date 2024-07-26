全国职工总会正式列为具政治影响力机构

全国职工总会星期五（7月26日）正式被列为“具政治影响力”的机构。职总对此表示无异议。

基于职总和人民行动党的紧密联系与共生关系，内政部属下的外国关系与政治信息披露注册处于7月11日通知职总，有意援引《防止外来干预（对应措施）法令》（简称FICA）相关条文，把职总列为具政治影响力者（Politically Significant Persons）。职总可选择在14天内向当局陈情。

内政部星期五发文告说，职总收到通知后并没有提呈陈情，注册处仍认为应把职总列为具政治影响力者，因此将决定通知了职总。

被列为具政治影响力者后，职总每年必须向注册处申报所有1万元或更多的政治捐款，以及与外国机构的关系。内政部说，这些要求有助于降低职总成为外来干预目标的风险。

文告说，职总有权就注册处的决定，向内政部长提出上诉。

职总：支持捍卫新加坡主权 会遵守FICA规定

职总星期五也发声明说，已经接到当局的通知，并保证运作会“一切如常”。

职总表明，对于被列为具政治影响力的机构并无异议，也知道内政部这样做是为应对外来干预所实施的先发性措施。职总支持捍卫新加坡的主权，并会遵守FICA的规定。

“职总将继续为工友争取更好的工资、福利和工作前景。我们向公众和合作伙伴保证，我们的运作和服务将持续。 ”

据职总早前的声明，内政部将职总列为具政治影响力的机构，影响层面将不包括旗下的工会、行业协会或社会企业。

我国国会2021年10月通过FICA，旨在抵御外来势力通过敌意信息宣传或本地代理人干预我国内政。

除了政治人物和政党，目前被当局列为具政治影响力的还有公民组织亚细安人权机制新加坡工作组（MARUAH）和论政团体“思考中心”（Think Centre）这两个机构，以及商人陈文平。