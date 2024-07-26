厦门大学科学考察船 嘉庚号首次停靠新加坡

中国厦门大学科学考察船嘉庚号停靠新加坡，希望推动区域内的海洋科学教育和科技交流。

这是嘉庚号2017年投入使用后，首次停靠新加坡。它的到来也为陈嘉庚基金会系列纪念陈嘉庚诞辰150周年的活动拉开序幕。

陈嘉庚基金主席陈汉栋星期五（7月26日）在陈嘉庚150周年诞辰纪念活动启动仪式上致辞时说，陈嘉庚是位伟大的企业家和慈善家，不仅建立了庞大的商业帝国，更以深厚的教育情怀和社会责任感，为新加坡、中国乃至全球华人做出了重大贡献。

嘉庚号27日和28日对外开放

他提到，嘉庚号将在27日和28日对外开放，希望将海洋科学普及化，并促进新中在这方面的交流。

报名参观嘉庚号的名额已满。

嘉庚号在2015年动工建造，2016年下水暨命名，2017年正式交付并投入使用。它采用全电力推进，具备高精度动力定位能力，也备有高性能的声学探测设备，可支持远程信息高速传输，有助开展水文、化学、生物、地质、地球物理、大气和跨学科的观测和现场科学实验研究。

嘉庚号的总吨达3611公吨，可承载54人，目前船上有18名船员，以及厦门大学11名研究员和25名学生。

截至今年6月，嘉庚号执行了50个科考航次，平均每年的航次作业天数近270天，总航程超过17万海里。曾参与的项目包括中国国家自然科学基金共享航次计划、国际GEOTRACES研究计划认证航次，以及厦门大学的本科生实习航次。

嘉庚号每年都会举办开放日，其中在2019年停靠马来西亚巴生港。