手足如陌路无法共决策 高庭谕令联庆企业清盘

为了是否将父亲所创办的家族公司结束营业而僵持不下，商人高泉庆与同父异母的弟妹闹上法庭；考虑到手足之间的关系已形同陌生人，无法共同和睦做出生意决策，高庭法官谕令将联庆企业清盘。

庭上揭露，父亲高铭绛逝世前曾担心下一代无法保住他所打下的江山，为此写下遗书给四个儿子，嘱咐他们务必紧密合作和相互忍让，高铭绛也在遗书中为不同儿子规划好他们各自应在家族公司里所扮演的角色。

父亲临终写下遗愿 无奈企业得在第二代结束营业

高庭法官哈里古玛为清盘申请发表书面判词时指出，尽管已故父亲临终时写下让人动容的遗愿，可惜家族公司联庆企业传到第二代手里就得结束营业了。考虑到联庆企业的关闭可能会影响联发集团与其他子公司，法官决定给予30天“宽限期”，让双方探讨可否以其他方案和睦解决纠纷，否则清盘庭令会在30天后生效。

高泉庆（65岁）是新加坡中华总商会会长，同时掌舵联发集团。引起纠纷的联庆企业是一家控股公司，持有联发集团其他子公司的股份。

联庆企业由高铭绛在1980年创办，现有公司董事共有三人，包括高泉庆、高泉泰（57岁）和高姗姗（52岁）。高泉泰和高姗姗是高泉庆同父异母的弟妹。

高泉庆在2023年入禀高庭申请将联庆清盘，但引来高泉泰和高姗姗的反对。哈里古玛法官今年4月审理这项申请，并在星期五（7月26日）发出书面判词阐明清盘理由。

根据判词，高铭绛生前分别与二妻子和三妻子，生下三个儿子与一儿一女。高泉庆是高铭绛与二房的长子，高泉泰和高姗姗则是三房的子女。

高铭绛在1957年创办联发集团，一开始经营豆蔻及豆蔻香料贸易，之后进军房地产投资生意，并且为此设立联庆企业。联庆一直由高铭绛管理，直至他在1996年过世。在他离世一年前，高铭绛发现自己患癌后，决定亲笔写下一封信给四个儿子。

高铭绛在信中表示自己辛苦了大半辈子，为家人打下了江山，他希望儿子们能好好珍惜，但“我担心你们无法好好守住生意，因为我发现你们在经营生意的时候少了计划，同时也缺乏果断做决策的能力。”高铭绛因此嘱咐儿子们要紧密合作、相互忍让，并按照各自的能力在公司担任不同的角色。他也说明每个儿子所应负责的范围，包括由高泉庆出任集团主席和管理中国业务，以及由高泉泰负责新加坡生意的财务。

四个儿子原本各别持有联庆的24.3％股份，并且同时都担任公司董事。不过，为了是否投资中国天津项目一事，兄弟们在2001年出现意见分歧并分成两个阵营；期间，当医生的高姗姗也成为公司董事之一。2005年，高泉庆与高泉泰买过另外两个兄弟的股份，两人分别持有49％股份，高姗姗则持有1％股份。

不过，高家成员在管理生意方面的纠纷没有就此平息。高泉泰开始更经常对集团生意发表意见，并且与哥哥看法不同。他告诉高泉庆：“（我）年纪大了，得考虑家人的利益，所以不能继续盲目（对你）让步。”

高泉庆建议“拆伙” 但兄弟俩无法化解分歧

2018年6月和7月，高泉庆向弟弟建议两人“拆伙”，按照各自所持有的股份分配生意，或将公司卖掉再分配收益，但双方最终没有取得化解分歧的方案。

法官考虑了双方所提呈的证据，包括高泉庆与弟妹过去这些年来在管理公司时所发生的摩擦后，他同意高泉庆所提出的，即公司董事之间的互信与合作关系已瓦解。

在法官看来，高泉庆与高泉泰都有份造就手足关系破裂的局面。法官说，高泉庆在庭上供证时显得傲慢，其证词也反映他要求弟弟事事都听他的；而高泉泰则拉拢高姗姗，让妹妹行使她的董事投票权来支持高泉泰的立场，这么做改变了联庆向来的管理方式。

法官指出，就如高泉泰所说的，他与高泉庆的关系已等同于陌生人，两人不会私下发手机短信、不一起参加社交聚会，甚至在电梯撞见彼此也不会说话。考虑到手足之间的关系已难以修复，法官认为，谕令公司清盘是公平与合理的结果。